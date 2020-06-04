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Коронавирус 4 минуты назад

4 июня 202020:50 Евгений Решетнёв

Армия оперативно оказывает помощь в борьбе с коронавирусом по стране

Десятки военных грузовиков с медицинским оборудованием и специалистами выдвинулись сегодня из Бурятии в Забайкалье. По поручению Владимира Путина военные развернут в районе Читы полевой госпиталь, оснащённый всем необходимым для лечения коронавируса. Сложная ситуация с COVID-19 в крае стала одной из главных тем на заседании Совета безопасности России. Из всех вариантов президент выбрал тот, что позволит помочь людям быстрее всего.

В последние дни Владимиру Путину приходится оперативно реагировать на кризисные ситуации, которые возникают в регионах. Сегодня — это Забайкалье, где в абсолютных цифрах прирост заболевших коронавирусом хотя и невысок, но коэффициент его распространения — сейчас это главный показатель — не позволяет говорить даже о первом этапе снятия ограничений. Очаг инфекции в крае — село Угдан под Читой, сейчас закрытое на карантин.

"Некоторые люди не соблюдали самоизоляцию, и мы получили сегодня то, что получили", — констатировала Валентина Дашиева, заместитель главы администрации сельского поселения "Угданское".

Эпидемиологи могут теперь изучать ситуацию в селе с точки зрения того, как ведет себя вирус, как быстро распространяется. Известно, что инфекцию сюда привез студент, установлены все его контакты и то, что он лично заразил 14 человек. В связи с обострившейся обстановкой открывшиеся было непродовольственные магазины теперь вновь закрыты.

Краю нужна помощь, и президент требует от постоянных членов Совбеза немедленно ее оказать.

"Динамика там пока сложная и с учетом этого, нужно максимально быстро помочь региону. Мы уже несколько раз применяли возможности Вооруженных сил, министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией и за границей, и у нас в стране. Вот совсем недавно все были свидетелями, как министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах РФ, как быстро они развернулись в Дагестане, в некоторых других регионах действуют оперативно. Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур, госпиталя в данном случае, в Забайкалье. Госпиталя, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами, для оказания помощи больным коронавирусом", — распорядился Владимир Путин.

Военные отреагировали молниеносно. Вот из Бурятии начинается переброска в Забайкалье многофункционального госпиталя на 100 мест.

"Госпиталь имеет самое современное медицинское оборудование, личный состав подготовлен", — сообщил Руслан Абдулхаджиев, заместитель командующего общевойсковой армии Восточного военного округа.

Этот полевой госпиталь уже сейчас возьмет на себя нагрузку, с которой существующие клиники края не справляются.

Тем временем, возведенные по всей стране в рекордные сроки 16 многопрофильных медицинских центров, рассчитаны на годы. Никто не знает какие вызовы ждут нас в будущем.

Стационары сдаются сразу со всем необходимым оборудованием: рентгенами, аппаратами ИВЛ, УЗИ, томографами; проектируются и возводятся с учетом требований инфекционистов. В каждую палату вход с улицы, подача еды через окошко с двойными створками.

Вот воронежский госпиталь, сложносочиненной конфигурации, на финальном этапе строительства. В три смены работают кровельщики, монтажники и отделочники.

"Полностью уверен, что в заданный срок, до 30 числа, госпиталь будет передан в эксплуатацию", — говорит Тимур Иванов, заместитель министра обороны РФ.

В целом по стране ситуация стабилизируется. Тем не менее, в каждом регионе нужно продолжать пристально следить за обстановкой. Такую задачу президент ставит перед Советом безопасности, которому 3 июня исполнилось 28 лет.

"Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности. И за прошедшие годы сыграл действительно заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений. Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников, ветеранов аппарата Совета безопасности за добросовестную работу, за компетентность и основательный подход к выполнению поставленных задач", — сообщил Путин.

В заключение он напомнил о ключевой роли Совбеза в сферах укрепления суверенитета России, обороноспособности и усиления влияния нашей страны на международной арене.

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