Коронавирус не страшен: ЦИК утвердил порядок интернет-голосования по поправкам

Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля намерены почти 70 процентов россиян. Об этом свидетельствуют данные опубликованного опроса ВЦИОМ. При этом некоторые граждане смогут выразить свое мнение в электронном формате. Порядок голосования через интернет несколько часов назад утвердил Центризбирком. Между тем в интернете уже зафиксированы первые вбросы, цель которых — повлиять на явку.

Процедуру дистанционного голосования ЦИК 4 июня обсуждает дистанционно. И даже одобряют ее не за привычным общим столом Центризбиркома, а каждый, сидя перед своим монитором.

"Система идентификации граждан — очень надежная, — заверяет председатель ЦИК России Элла Памфиллова. — И она защищает гражданина. И параллельно, наряду с этим — анонимизация. Там все продумано, чтобы обеспечить тайну голосования".

В России этот способ будет использоваться впервые, и показательно, что во время голосования по изменению Конституции, там есть и поправка, которая касается цифровой экономики.

"Появились технологии мобильной связи. И многие поколения, особенно молодые, свою жизнь без цифровых решений жизнь уже не мыслят", — отмечает президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Последние опросы ВЦИОМ показывают, что принять участие в голосовании собираются две трети россиян. И абсолютное большинство — 83 процента — уверено, что риска на избирательных участках не будет или он незначительный.

"Мы сравнивали международный опыт. Как вы знаете, сейчас во время эпидемии коронавируса COVID-19 в 11 странах на разных уровнях будет проведено голосование, в том числе в США и во Франции, в Южной Корее. Могу однозначно сказать, что те меры по защите здоровья, которые предусмотрены у нас, носят существенно более глубокий и содержательный характер", — говорит слен российской Общественной палаты Максим Григорьев.

Но граждане должны иметь, наряду и с традиционным, другие, более современные способы голосования. Кстати, как раз дистанционный — абсолютно безопасен, как с эпидемиологической, так и с юридической точки зрения. Его уже даже внесли в законодательство.

В здании Центризбиркома тоже предприняты меры предосторожности, каких раньше никогда не бывало. Пресса в зале не присутствует, а наблюдает за совещаниями дистанционно — смотрит трансляцию на большом экране. Большинство заседаний вообще проходит онлайн.

За месяц до голосования систему уже атакуют.

"Мы отмечаем вал в социальных сетях вбросов, сознательных, направленных на дестабилизацию ситуации, направленных на распространение слухов и сплетен вокруг голосования", — заявляет президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Но специалисты уверяют, защита на всех уровнях такова, что обмануть ее не получится. Для голосования будет создан отдельный сайт, а вот заявление все желание могут подать уже с 5 июня на портале Госуслуг. Там же пошагово объяснят, что делать дальше, чтобы этой новой услугой воспользоваться.

"Трафик на портале высокий, но технических сбоев быть не должно", — надеется российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев.

Участвовать в эксперименте хотели пять российских регионов.

"Никто не скрывает, что звонили не из пяти регионов, а больше. Но мы мягко, так сказать сдерживали, но пять, несмотря ни на что, рискнули подать заявки. И, на мой взгляд, сегодня блестяще их представили", — подчеркивает заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Но в итоге Центризбирком утвердил лишь два наиболее готовых и технологически, и психологически региона — Москву и Нижегородскую область. Даже тот, кто подал заявку на дистанционное голосование, но его не завершил, сможет, как все, отдать свой голос очно на участке по месту жительства. Традиционный способ никто не отменяет.