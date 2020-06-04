Тема:

Беспорядки в США 36 минут назад

4 июня 202021:20 Валентин Богданов

Трамп считает, что лучше армии с беспорядками справится национальная гвардия

Трамп считает, что лучше армии с беспорядками справится национальная гвардия

Около 280 нападений на журналистов произошло во время протестов в США — такие данные приводит сегодня CNN. Задержанных демонстрантов и мародеров уже тысячи. А на улицах американских городов, несмотря на комендантский час, не прекращаются акции протеста. Беспрецедентными на их фоне выглядят кадры из Вашингтона — так Белый Дом от американских граждан не защищали, пожалуй, ни разу. Бетонные блоки, металлокаркасы, арматура и цепи. На президентский бункер, судя по масштабам "стройки", Трамп уже не надеется. А к Трамп-тауэр в Нью-Йорке вход заблокировала толпа.

Самая масштабная акция у резиденции мэра Нью-Йорка. Вот эта толпа направляется к особняку Грейси Мэншн. Протест пока мирный, но полиция на всякий случай уже здесь.

За пару часов до этого важные новости приходят из Миннеаполиса. Арестовали еще троих полицейских, которые в роковой день задерживали Джорджа Флойда. А Дереку Шовену, что давил коленом на шею Флойда и задушил его, переквалифицировали обвинение. С убийства третьей, степени, на убийство второй. Условным наказанием Шовин уже не отделается. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

"Это шаг в правильном направлении, но это не конечный результат. Нам нужно больше. — В чем конечная цель? — Трудно сказать. Но что-то должно поменяться. Нужно признать, что случившееся — это ненормально", — говорит Сэм, участник акции протеста.

У него на самодельном плакате имена жертв полиции — Трейвон Мартин, Эрик Гарнен, Тамир Райс.

Для мародеров, что орудовали в Нью-Йорке три минувшие ночи, на правосудие для всех них по большому счету было наплевать.

Хозяева магазинов, до которых за три минувшие ночи не успели добраться, извлекли уроки из того, что случилось с соседями. Как один сплошной деревянный забор теперь выглядят витрины бутиков Нью-Йорка на одной из самых дорогих его улиц.

Толстые фанерные щиты и колючая проволока. Владельцы этого магазина на Пятой авеню превратили его в настоящую крепость. Служебные собаки, крепкие ребята. В охране исключительно чернокожие.

Расчет на то, что с атакующими смогут или поговорить на понятном им языке подворотни или применить более весомые аргументы.

Взорваться может в любой момент. В Бруклине напали на полицейских, которые как раз вылавливали мародеров. Неизвестный подбежал сзади и ударил ножом в шею одного из патрульных. В перестрелке нападавшего убили. Ранены двое сотрудников.

А это в зарешеченные автобусы сажают людей на Третьей авеню. За кордоном спецназа в пластиковых латах интервью дает глава нью-йоркской полиции. Как ситуация, спрашивают его.

"Спокойная. — Без мародерства? — Без мародерства. — Вообще? – Вообще", — отвечает Теренс Монахэн, глава полицейского департамента Нью-Йорка.

Бурлило минувшей ночью не только в Нью-Йорке. В Новом Орлеане протесты разгоняли слезоточивым газом. В Орландо полицейские на велосипедах хватали всех, кто нарушает порядок. Досталось и этой женщине в возрасте.

А эта разгневанная мама афроамериканка сама пришла арестовывать непутевого сына. Пинками погнала с митинга домой.

В Калифорнии все вышло не так забавно. В Ньюпорт-Бич на таран толпы пошел автомобиль. Чудом никого не зацепило. Народ высыпал и на проезжую часть в Портленде (штат Орегон). На улице анархия. Раскидывают ограждения, но при появлении патрульных разбегаются в рассыпную.

На митинг вышли и в Вашингтоне. Подходы к Белому дому перекрыла военная техника. В американской столице тоже введен комендантский час, но его тоже не соблюдают.

Толпа лицом к лицу стоит с военными до глубокой ночи. Министру обороны Марку Эспреру расклад, при котором регулярная армия, а не полицейские подразделения, фактически должны будут заниматься наведением порядка, оказался не по душе.

"К варианту использования регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Мы не находимся в таком положении. Я не поддерживаю использование закона о подавлении восстаний", — заявил он.

Эспер даже начал действовать. Министр сухопутных сил США успел получить из Пентагона приказ отправить 200 солдат 82-й воздушно-десантной дивизии на их базу в Форт-Брэгг, но вскоре приказ отменили.

В Белом доме Эсперу, похоже, объяснили, что к чему. Трамп, говорят, был очень недоволен.

Так с американским ли народом американская армия, спросил у американского президента его бывший пресс-секретарь: "Вы отправите военные в другие города, чтобы восстановить закон и порядок?"

"Это будет зависеть от обстоятельств. Я не думаю, что нам придется это делать. У нас есть очень мощная национальная гвардия, в которой более 300 тысяч мужчин и женщин", — ответил Трамп.

Ну, а взбрыкнувшего было Эспера поддержал один из его предшественников. Генерал Джеймс Мэттис по сути призвал американский народ выступить против президента США.

"Дональд Трамп — первый президент за всю мою жизнь, который не пытается объединить американский народ, даже не старается сделать вид, будто занимается этим. Вместо этого он пытается разъединить нас. Мы можем объединиться без него, черпая внутренние силы в нашем гражданском обществе", — заявил он.

Трамп через пару часов ответил в Twitter и присвоил себе заслугу в появлении его знаменитого прозвища – "Бешеный пес".

"Его главный талант — это не армия, а скорее связи с общественностью. Возможно, единственное общее, что есть у меня и Барака Обамы — это то, что мы оба имели честь уволить Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его покинуть пост и очень этому рад. У него было прозвище "Хаос", которое мне не понравилось. Я изменил его на "Бешеный пес", — написал Трамп.

Обама при этом продолжает играть в активного политика. Выступает так часто, словно в ноябре с Трампом сражаться именно ему, а не Байдену: "Мы все должны быть благодарны людям, которые хотят мирным способом изменить ситуацию к лучшему. Я хочу, чтобы вы знали, вы имеете значение, ваши жизни и мечты имеют значение".

Тем временем во Флориде в городе Сарасота тлеет, но может рвануть похожий скандал. Кадры сняты на телефон еще в мае.

Во время задержания полицейский поставил колено на шею некоему Патрику Кэрролу. То есть поступил также как Шовен с Флойдом. В местном полицейском департаменте уже начали расследование.

Ранее по теме

Сейчас

19:55

В подмосковном жилом доме произошел взрыв: один человек пострадал

18:13

Собянин: в Москве открылись 55 % предприятий торговли

17:15

В Йемене расстрелян корреспондент RT

16:27

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

16:11

Столичный пропуск для поездки в МФЦ можно оформлять неограниченно

14:28

ВЦИОМ: участие в голосовании по поправкам в Конституцию примут 67% россиян

13:48

Госпитали Минобороны будут срочно построены в Забайкалье

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ЧП в Норильске: на восстановление природы потребуется 10 лет

ЧП в Норильске: на восстановление природы потребуется 10 лет

2 часа назад
Коронавирус не страшен: ЦИК утвердил порядок интернет-голосования по поправкам

Коронавирус не страшен: ЦИК утвердил порядок интернет-голосования по поправкам

1 час назад
Мэр Москвы рассказал, когда столица вернется к прежней жизни

Мэр Москвы рассказал, когда столица вернется к прежней жизни

2 часа назад
Точка пока не поставлена: появился подозреваемый в исчезновении трехлетней Мэдлин Макканн

Точка пока не поставлена: появился подозреваемый в исчезновении трехлетней Мэдлин Макканн

57 минут назад

Трансляции

Завтра, 5 июня

17:00

Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы
Все трансляции
Беспорядки в США: Белый дом отгораживается от протестующих новыми заборами

Беспорядки в США: Белый дом отгораживается от протестующих новыми заборами

35 минут назад
Первый вице-президент "Норникеля" назвал причину катастрофы в Норильске

Первый вице-президент "Норникеля" назвал причину катастрофы в Норильске

49 минут назад
Ни шоу, ни денег: звезда соцсетей оставила подписчиц "с носом"

Ни шоу, ни денег: звезда соцсетей оставила подписчиц "с носом"

3 часа назад
Тедеско вернулся к работе со "Спартаком" после двух недель карантина

Тедеско вернулся к работе со "Спартаком" после двух недель карантина

43 минуты назад
В подмосковном жилом доме произошел взрыв: один человек пострадал

В подмосковном жилом доме произошел взрыв: один человек пострадал

2 часа назад
Нокаутированного охранником проводника на каблуках уволили с работы

Нокаутированного охранником проводника на каблуках уволили с работы

3 часа назад
Прикинулся собакой: в Москву из Махачкалы в багаже везли львенка

Прикинулся собакой: в Москву из Махачкалы в багаже везли львенка

52 минуты назад
За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников

За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников

2 часа назад
"Большой": вдохновенье, жизнь, слезы и любовь

"Большой": вдохновенье, жизнь, слезы и любовь

11 часов назад
Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

12 часов назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

01.06.2020 15:17
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Затопленные огороды и улицы: стихия обрушилась на Московский регион

Затопленные огороды и улицы: стихия обрушилась на Московский регион

32 минуты назад
Политолога Платошкина обвинили в беспорядках и отправили под домашний арест

Политолога Платошкина обвинили в беспорядках и отправили под домашний арест

1 час назад
"Все в порядке": Загитова сдала отрицательный тест на COVID-19 и может начать тренировки

"Все в порядке": Загитова сдала отрицательный тест на COVID-19 и может начать тренировки

1 час назад
Названа рыночная доля устаревшей Windows 7

Названа рыночная доля устаревшей Windows 7

1 час назад
В знак солидарности: волна протестов в Лондоне продолжает нарастать

В знак солидарности: волна протестов в Лондоне продолжает нарастать

1 час назад
8 лет и 10 месяцев: установлен надзор за Карауловой

8 лет и 10 месяцев: установлен надзор за Карауловой

2 часа назад
Москвичам и нижегородцам разрешено голосовать по поправкам онлайн

Москвичам и нижегородцам разрешено голосовать по поправкам онлайн

2 часа назад
Из стволовых клеток впервые вырастили человеческую кожу с волосами и нервной тканью

Из стволовых клеток впервые вырастили человеческую кожу с волосами и нервной тканью

4 часа назад
Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку

Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку

4 часа назад
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

4 часа назад
Северодвинск закрывают из-за вспышки коронавируса

Северодвинск закрывают из-за вспышки коронавируса

4 часа назад
В Йемене расстрелян корреспондент RT

В Йемене расстрелян корреспондент RT

4 часа назад
И захочешь - не подойдешь: сапожник создал спецботинки для сохранения дистанции

И захочешь - не подойдешь: сапожник создал спецботинки для сохранения дистанции

4 часа назад
Google ускорил поиск ключевой информации

Google ускорил поиск ключевой информации

5 часов назад
Повереннова не виновата: Валерий Николаев рассказал о причине развода с Апексимовой

Повереннова не виновата: Валерий Николаев рассказал о причине развода с Апексимовой

7 часов назад
Силы правительства Ливии заявили о полном контроле над регионом Триполи

Силы правительства Ливии заявили о полном контроле над регионом Триполи

7 часов назад
Сыпь, психические заболевания, потеря обоняния "навсегда": комментарий инфекциониста

Сыпь, психические заболевания, потеря обоняния "навсегда": комментарий инфекциониста

8 часов назад
Из-за наплыва отдыхающих Кубань продлила карантин

Из-за наплыва отдыхающих Кубань продлила карантин

8 часов назад
Попова: единой вакцины не будет, об эффективности и сроках говорить рано

Попова: единой вакцины не будет, об эффективности и сроках говорить рано

8 часов назад
Павел Дуров: Telegram стал лучше бороться с терроризмом и заслуживает разблокировки

Павел Дуров: Telegram стал лучше бороться с терроризмом и заслуживает разблокировки

8 часов назад
Все коллекторы получат идентификационные коды

Все коллекторы получат идентификационные коды

9 часов назад
В организме крыс прижилась и заработала мини-печень из человеческих клеток

В организме крыс прижилась и заработала мини-печень из человеческих клеток

10 часов назад
До 40 лет тюрьмы: полицейскому-убийце ужесточили обвинение, но протесты не утихают

До 40 лет тюрьмы: полицейскому-убийце ужесточили обвинение, но протесты не утихают

10 часов назад
Отеки век: о чем сигналит организм

Отеки век: о чем сигналит организм

10 часов назад
Военный вертолет совершил аварийную посадку на дорогу в Подмосковье

Военный вертолет совершил аварийную посадку на дорогу в Подмосковье

10 часов назад
"ВКонтакте" запускает видеосервис с короткими клипами

"ВКонтакте" запускает видеосервис с короткими клипами

11 часов назад
"Тинькофф" заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

"Тинькофф" заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

11 часов назад
В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку