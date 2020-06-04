Трамп считает, что лучше армии с беспорядками справится национальная гвардия

Около 280 нападений на журналистов произошло во время протестов в США — такие данные приводит сегодня CNN. Задержанных демонстрантов и мародеров уже тысячи. А на улицах американских городов, несмотря на комендантский час, не прекращаются акции протеста. Беспрецедентными на их фоне выглядят кадры из Вашингтона — так Белый Дом от американских граждан не защищали, пожалуй, ни разу. Бетонные блоки, металлокаркасы, арматура и цепи. На президентский бункер, судя по масштабам "стройки", Трамп уже не надеется. А к Трамп-тауэр в Нью-Йорке вход заблокировала толпа.

Самая масштабная акция у резиденции мэра Нью-Йорка. Вот эта толпа направляется к особняку Грейси Мэншн. Протест пока мирный, но полиция на всякий случай уже здесь.

За пару часов до этого важные новости приходят из Миннеаполиса. Арестовали еще троих полицейских, которые в роковой день задерживали Джорджа Флойда. А Дереку Шовену, что давил коленом на шею Флойда и задушил его, переквалифицировали обвинение. С убийства третьей, степени, на убийство второй. Условным наказанием Шовин уже не отделается. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

"Это шаг в правильном направлении, но это не конечный результат. Нам нужно больше. — В чем конечная цель? — Трудно сказать. Но что-то должно поменяться. Нужно признать, что случившееся — это ненормально", — говорит Сэм, участник акции протеста.

У него на самодельном плакате имена жертв полиции — Трейвон Мартин, Эрик Гарнен, Тамир Райс.

Для мародеров, что орудовали в Нью-Йорке три минувшие ночи, на правосудие для всех них по большому счету было наплевать.

Хозяева магазинов, до которых за три минувшие ночи не успели добраться, извлекли уроки из того, что случилось с соседями. Как один сплошной деревянный забор теперь выглядят витрины бутиков Нью-Йорка на одной из самых дорогих его улиц.

Толстые фанерные щиты и колючая проволока. Владельцы этого магазина на Пятой авеню превратили его в настоящую крепость. Служебные собаки, крепкие ребята. В охране исключительно чернокожие.

Расчет на то, что с атакующими смогут или поговорить на понятном им языке подворотни или применить более весомые аргументы.

Взорваться может в любой момент. В Бруклине напали на полицейских, которые как раз вылавливали мародеров. Неизвестный подбежал сзади и ударил ножом в шею одного из патрульных. В перестрелке нападавшего убили. Ранены двое сотрудников.

А это в зарешеченные автобусы сажают людей на Третьей авеню. За кордоном спецназа в пластиковых латах интервью дает глава нью-йоркской полиции. Как ситуация, спрашивают его.

"Спокойная. — Без мародерства? — Без мародерства. — Вообще? – Вообще", — отвечает Теренс Монахэн, глава полицейского департамента Нью-Йорка.

Бурлило минувшей ночью не только в Нью-Йорке. В Новом Орлеане протесты разгоняли слезоточивым газом. В Орландо полицейские на велосипедах хватали всех, кто нарушает порядок. Досталось и этой женщине в возрасте.

А эта разгневанная мама афроамериканка сама пришла арестовывать непутевого сына. Пинками погнала с митинга домой.

В Калифорнии все вышло не так забавно. В Ньюпорт-Бич на таран толпы пошел автомобиль. Чудом никого не зацепило. Народ высыпал и на проезжую часть в Портленде (штат Орегон). На улице анархия. Раскидывают ограждения, но при появлении патрульных разбегаются в рассыпную.

На митинг вышли и в Вашингтоне. Подходы к Белому дому перекрыла военная техника. В американской столице тоже введен комендантский час, но его тоже не соблюдают.

Толпа лицом к лицу стоит с военными до глубокой ночи. Министру обороны Марку Эспреру расклад, при котором регулярная армия, а не полицейские подразделения, фактически должны будут заниматься наведением порядка, оказался не по душе.

"К варианту использования регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Мы не находимся в таком положении. Я не поддерживаю использование закона о подавлении восстаний", — заявил он.

Эспер даже начал действовать. Министр сухопутных сил США успел получить из Пентагона приказ отправить 200 солдат 82-й воздушно-десантной дивизии на их базу в Форт-Брэгг, но вскоре приказ отменили.

В Белом доме Эсперу, похоже, объяснили, что к чему. Трамп, говорят, был очень недоволен.

Так с американским ли народом американская армия, спросил у американского президента его бывший пресс-секретарь: "Вы отправите военные в другие города, чтобы восстановить закон и порядок?"

"Это будет зависеть от обстоятельств. Я не думаю, что нам придется это делать. У нас есть очень мощная национальная гвардия, в которой более 300 тысяч мужчин и женщин", — ответил Трамп.

Ну, а взбрыкнувшего было Эспера поддержал один из его предшественников. Генерал Джеймс Мэттис по сути призвал американский народ выступить против президента США.

"Дональд Трамп — первый президент за всю мою жизнь, который не пытается объединить американский народ, даже не старается сделать вид, будто занимается этим. Вместо этого он пытается разъединить нас. Мы можем объединиться без него, черпая внутренние силы в нашем гражданском обществе", — заявил он.

Трамп через пару часов ответил в Twitter и присвоил себе заслугу в появлении его знаменитого прозвища – "Бешеный пес".

"Его главный талант — это не армия, а скорее связи с общественностью. Возможно, единственное общее, что есть у меня и Барака Обамы — это то, что мы оба имели честь уволить Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его покинуть пост и очень этому рад. У него было прозвище "Хаос", которое мне не понравилось. Я изменил его на "Бешеный пес", — написал Трамп.

Обама при этом продолжает играть в активного политика. Выступает так часто, словно в ноябре с Трампом сражаться именно ему, а не Байдену: "Мы все должны быть благодарны людям, которые хотят мирным способом изменить ситуацию к лучшему. Я хочу, чтобы вы знали, вы имеете значение, ваши жизни и мечты имеют значение".

Тем временем во Флориде в городе Сарасота тлеет, но может рвануть похожий скандал. Кадры сняты на телефон еще в мае.

Во время задержания полицейский поставил колено на шею некоему Патрику Кэрролу. То есть поступил также как Шовен с Флойдом. В местном полицейском департаменте уже начали расследование.