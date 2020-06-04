Затопленные огороды и улицы: стихия обрушилась на Московский регион

В Москве и области ликвидируют последствия непогоды, виновником которой стал циклон "Изольда". С учетом новой порции дождей, в регионе выпало уже полторы месячных нормы осадков. Сильнейший за последние 70 лет ливень добавил проблем в 11 районах Подмосковья, где борьба с наводнениями не прекращается с субботы.

"Весь участок в воде, и мы не можем даже пройти к бане".

Лидия и Валентин Ларины заперты на даче в Щёлковском районе. Затопило единственную дорогу, которая связывает садоводческое некоммерческое товарищество с цивилизацией. Без высоких сапог даже в огород не выйти.

"Самое страшное, мы не знаем, что там с помидорами. Там у нас огурцы, помидоры в теплице", — говорит Лидия Ларина.

Самое ценное подняли на второй этаж. А воду из подвала теперь откачивают насосами.

"Вот откачиваем на протяжении четырёх суток. — А что у вас там хранилось в подвале? — Картофель, соленья", — поясняет Валентин Ларин.

В водном плену сотни жителей СНТ "Утро". Из-за непрекращающихся дождей вышла из берегов река Воря.

"Беседка у меня. Там два дивана стояло, все сделано было, цветы, все хозяйство плавает. Ой, здесь глубоко", — говорит дачница.

"Прямо на глазах в считанные минуты вода прибывала. Нет скорой помощи, никто не доберётся", — рассказывает другая женщина.

В СНТ "Утро" затопило примерно половину домашних хозяйств. Передвигаться по участкам можно только вот в таких сапогах. Ущерб, нанесённый стихией, просто колоссальный.

В соседних поселках Полянка и Дорожник передвигаться можно только на лодке.

"Вот сейчас мы идём. Вода спадает, а вчера здесь было вот так. В конце посёлка у нас заперты машины. Мы их поднимаем домкратом, чтобы их не залило", — говорит мужчина.

Многие жители специально приехали сюда, чтобы изолироваться на дачах во время пандемии. Но понятно, что в таких условиях жить невозможно. Поэтому были они вынуждены побросать свои дома и вернуться в московские квартиры.

В Одинцовском районе проезд под железнодорожным мостом превратился в бурлящую реку. Застрявшие машины приходилось вытаскивать по пояс в воде.

А в Апрелевке водители металлоискателем ловили оторвавшиеся номера.

В Химках на месте парковки за считанные часы образовалось озеро.

"Затапливается электрощитовая. Уровень воды подходит к бордюру, который спускается к паркингу", — поясняет девушка.

В Красноармейском районе терпят бедствие жители посёлка Заречье.

"Огород весь затопило. Дошло до дому, до первого этажа. Все кусты, все, что мы делали, все под водой", — жалуется женщина.

В Москве в реки превратились улицы. На Большой Новодмитровской людям пришлось спасаться в подъездах.

"Вода прибывает. Ещё пять минут назад здесь было можно пройти", — говорит мужчина.

В парке на Пятницком провалился грунт под смотровой площадкой — скорее всего его размыло дождем. Удар был такой силы, что многие деревья вырвало с корнем. Последствия до сих пор устраняют спасатели.

В Солнечногорске ближе к вечеру даже пошёл град. И судя по прогнозам, ливни с грозами в столичном регионе сохранятся до конца недели.