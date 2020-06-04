Беспорядки в США: Белый дом отгораживается от протестующих новыми заборами

Заборы вокруг Белого дома все выше и их становится больше. Накануне по приказу Дональда Трампа прилегающие улицы были перекрыты федеральными войсками. От протестующих резиденцию охраняли пограничники и наркоконтроль — всего порядка 1500 человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал корреспондент ВГТРК Денис Давыдов из Вашингтона, объяснив такие действия американского президента серьезным конфликтом с демократами.

При этом, по мнению собкора, агрессивный протест в Америке в целом идет на спад. Арестованы уже 10 тысяч человек — это активисты, которые раскачивают толпу. Но самое главное заключается в том, что мирные участники протестов, в частности в Вашингтоне, подстрекателей останавливают.

"Вместе с тем, об окончании протеста говорить не приходится. Ближе к ночи мирные протестующие расходятся по домам, тогда подстрекателей останавливать некому, они все больше и больше раскачивают ограждения и получают свою порцию перцового газа. Это, как правило, чернокожие подростки", — пояснил Денис Давыдов.

Наблюдая за протестным движением, корреспондент отметил достаточно высокий уровень его организации.

"У сквера Лафайет стоит большой запас воды, ожидающий протестующих, которые придут сюда вечером. Некие люди постоянно подвозят еду, есть медицинская помощь. Кроме того, активисты движения Black Lives Matter предлагают оказание юридической помощи", — констатировал собкор.



Еще одна важная деталь не ускользнула от журналиста: в Вашингтоне изменили время комендантского часа. Теперь он начинается в 23:00 вместо 19:00. Это было сделано для обеспечения работы мелкого и среднего бизнеса, страдающего от столь сокращенного рабочего дня. "Бизнес взвыл, поэтому мэр города пошла на уступки владельцам кафе и ресторанов", — уточнил журналист.

В заключение Денис Давыдов подчеркнул: несмотря на то, что к нынешнему утру протесты у Белого дома перешли в мирное русло, у ограждений осталось меньше десяти человек, по улице запущено движение, а город в напряжении ждет вечера.

Протесты и беспорядки в городах Соединенных Штатов начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции. После инцидента четверых полицейских уволили, одному было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах США ввели комендантский час.