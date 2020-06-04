Бокс. Поветкин проведет бой против Уайта 15 августа

Российский боксер тяжелой весовой категории проведет бой против британца Диллиана Уайта 15 августа 2020 года. Их поединок пройдет за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).



Местом проведения боксерского боя выбрана штаб-квартира компании Matchroom Boxing, которая находится в английском городе Брентвуд. Как сообщает Boxing Scene, встреча тяжеловесов будет проходить без зрителей.



Напомним, что согласно первоначальному плану бой Поветкина и Уайта был запланирован на 2 мая и должен был состояться в Манчестере. Однако из-за коронавируса он был перенесен сначала на 4 июля, а теперь сдвинулся еще на месяц вперед.