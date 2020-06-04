Дело о вспышке COVID-19 в Урюпинском психоневрологическом интернате рассмотрит суд

Региональный Роспотребнадзор возбудил административное дело против директора Урюпинского психоневрологического интерната, где заразились коронавирусом 207 человек, информирует ГТРК "Волгоград-ТРВ". Материалы направлены в суд.

Напомним, вспышку COVID-19 в социальном учреждении зарегистрировали 27 мая. Тогда инфекцию выявили сразу у 30 человек. К 3 июня число заболевших выросло до 200, среди них есть и работники, и пациенты. Директор психоневрологического интерната обвиняется в нарушении федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

По итогам проверки в учреждении выявили отсутствие достаточного количества респираторов и защитных масок для персонала, а также факт использования ненадлежащих средств защиты. Роспотребнадзор обязал руководство интерната провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.