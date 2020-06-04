Политолога Платошкина обвинили в беспорядках и отправили под домашний арест

В отношении политолога, доктора исторических наук, лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина возбудили уголовное дело. Он обвиняется в склонении к совершению массовых беспорядков, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые могут представлять угрозу жизни и безопасности граждан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и назначил Николаю Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся следственные действия, которые помогут закрепить доказательственную базу.

Подробности дела пока не поясняются. На странице политолога в Facebook сообщается, что у него также прошел обыск.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил выяснить обстоятельства задержания Платошкина, сообщает РИА Новости.