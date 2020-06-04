Тимо Вернер готов продолжить карьеру в "Челси"

Лондонский "Челси" стал фаворитом на нападающего немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернера. Об этом стало известно после того, как сам игрок дал согласие на переход в лондонский клуб.



В действующем контракт Вернера с "Лейпцигом", который действует до лета 2023 года, прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. И как сообщает Bild, в Лондоне готовы заплатить требуемую сумму. Сам Вернер получит контракт на пять лет с ежегодным окладом в десять миллионов евро.



Претендентами на 24-летнего немца также были "Ливерпуль", считавшийся фаворитом на футболиста, и мюнхенская "Бавария". Однако в Мюнхен не захотел сам игрок, а мерсисайдцы отказались от идеи его приобретения из-за установленного ценника.



Напомним, что Вернер выступает за "РБ Лейпциг" с 2016 года. С тех и по сей день он провел в футболке "быков" 154 матча, отличившись 92 голами.