Тедеско вернулся к работе со "Спартаком" после двух недель карантина

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско присутпил к работе со своими подопечными. Немецкий специалист вместе со своими помощниками Андреасом Хинкелем и Максом Урванчки прошли двухнедельный карантин.



Кроме того, к тренировочному процессу подключились и европейские легионеры команды Гус Тиль, Джордан Ларссон, Алекс Краал и Самуэль Жиго, сообщает официальный сайт красно-белых. Они также пробыли две недели изоляции.



Футболисты "Спартака" провели под руководством тренерского штаба во главе с Тедеско вечернюю тренировку, которая носила игровой характер.



Напомним, что в результате тестирования на COVID-19 инфекция была обнаружена у полузащитника команды Зелимхана Бакаева. Он по-прежнему находится дома. Повторное тестирование на коронавирус показало отрицательные результаты у всех игроков и тренеров.