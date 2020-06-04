Китай наращивает мощности своей атомной энергетики

Несмотря на то, что поставленные Пекином цели для атомной энергетики не будут выполнены, страна уверенно движется к тому, чтобы в ближайшие десять лет стать крупнейшим производителем атомной энергии в мире, пишет oilprice.com.

Хотя начавшаяся в конце прошлого года эпидемия COVID-19 оказала негативное влияние на энергетические амбиции Поднебесной, самые большие задержки в увеличении мощностей китайской атомной энергетики произошли после аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии в 2011 году. Тогда любое утверждение новых атомных проектов было очень трудным и длительным. А в 2016 году была введена даже трехлетняя заморозка разрешений на строительство новых атомных станций.

Тем не менее, несмотря на то, что Китай к концу 2020 года не достигнет поставленной цели в 58 гигаватт ядерной энергии, его мощности будут увеличатся экспоненциально в ближайшее десятилетие. Китайское правительство недавно обнародовало прогноз, согласно которому, общая мощность атомных электростанций страны должна увеличится более чем в два раза и достигнуть 130 гигаватт к 2030 году.

Но даже добившись столь высокого показателя, на китайском энергетическом рынке по-прежнему будут доминировать электростанции, работающие на угле и других видах ископаемого топлива. 130 гигаватт атомной энергии составляют лишь 10% общенационального производства электроэнергии. Однако даже пропорционально небольшое количество атомной энергии в Китае оказывает огромное влияние на глобальный атомный энергетический рынок.

Даже со своими 10% Китай войдет в число ведущих мировых производителей атомной энергии. Согласно прогнозу GlobalData Plc в 2022 году Поднебесная обойдет Францию и станет вторым производителем атомной электроэнергии в мире, а в 2026 году может занять первое место, сместив США. Чтобы оценить значимость этого события, следует вспомнить, что США вырабатывают 30% мировой атомной энергии.

Между тем, Китай уверенно двигается к этой цели. В стране в 2019 г. имелись мощности для генерирования почти 49 гигаватт, а в этом году они достигнут 55 гигаватт. На ежегодном парламентском съезде, который завершился на прошлой неделе в Пекине, было объявлено, что Китай планирует вводить в строй 6-8 реакторов в год. Столь масштабное строительство также поможет уменьшить уровень безработицы, сильно возросший во время коронавируса. Дело в том, что возведение стандартного реактора на один гигаватт создает до 50 тыс. рабочих мест.

В то же время, атомная энергетика Соединенных Штатов неуклонно сокращается в последние годы. Среди основных причин этого тренда эксперты называют рекордно дешевый природный газ и очень высокая цена обработки и удаления радиоактивных отходов. Кроме того, останавливающие свои реакторы АЭС получают за это значительную государственную компенсацию.

На этой неделе с призывом к американскому правительству не терять свои лидирующие позиции в мировой атомной энергетике обратилось профильное издание RealClear Energy. “Многочисленные атомные реакторы должны быть вновь запущены, иначе они навсегда будут законсервированы, — отмечает сетевой ресурс. — Хотя многие реакторы были построены в 1960-х, 70-х и 80-х годах, они все еще производят до 55% чистой энергии в Америке”.

В администрации Трампа, похоже, понимают важность атомной энергетики и, возможно, поэтому была создана рабочая группа по поддержке и развитию этого жизненно важного сектора.

Совершенно очевидно, что увеличение генерации атомной энергии в США или Китае (или в любой другой стране) приводит к меньшей зависимости от ископаемого топлива и, следовательно, к сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Хотя отработанное ядерное топливо, безусловно, создает свои угрозы и проблемы и атомная энергетика не является идеальной формой производства энергии, она уменьшает негативный эффект человеческой цивилизации на природу.



