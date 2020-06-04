Полицейские задержали хулигана, гулявшего по тоннелю метро

Полицейские задержали мужчину, который спустился на рельсы на станции "Парк культуры" Сокольнической линии Московского метрополитена и по туннелю дошел до станции "Коропоткинская", остановив тем самым движение поездов.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник агентства рассказал, что о хулигане в полицию сообщил машинист поезда. В итоге для поимки мужчины пришлось обесточить пути на перегоне между двумя станциями. В настоящее время движение полностью восстановлено.