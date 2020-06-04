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Конфликт в Сирии 1 час назад

4 июня 202022:28

ВВС Израиля атаковали сирийскую провинцию

EPA

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по сирийской провинции Хама. Об этом сообщили в четверг, 4 июня, израильские и сирийские СМИ.

Авиаудары произошли около города Масьяф. Отмечается, что сирийские системы ПВО были активированы для отражения израильской атаки, сообщает "Интерфакс". По какой именно цели израильские самолеты вели огонь, не уточняется.

Власти Сирии неоднократно просили помощи у международного сообщества и Совета Безопасности ООН по поводу регулярных атак Израиля на объекты в САР. В апреле главы МИД России, Ирана и Турции обсуждали ситуацию в Дамаске.

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