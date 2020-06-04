Новые меры против "Северного потока-2" внесены в Сенат США

Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал один из соавторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Барассо.

Он заявил, что документ призван расширить существующие санкции и, по его словам, и республиканцы и демократы в обеих палатах американского парламента считают, что газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря представляет угрозу национальной безопасности США, а потому не должен быть достроен.

Законопроект, в частности, предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке "Северного потока-2", а также для тех, кто предоставляет услуги для испытаний, инспекций или сертификации для участников строительства трубопровода.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, ведущих прокладку газопровода, потребовав немедленно остановить строительство.