4 июня 202022:38

Президент Белоруссии утвердил новый состав правительства

EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства. Соответствующий документ опубликован в четверг, 4 июня, на национальном правовом интернет-портале страны. Согласно указу, большая часть членов нового правительства занимали посты в предыдущем составе.

Лукашенко не стал менять ряд руководителей различных ведомств. Главой Министерства иностранных дел остался Владимир Макей, КГБ — Валерий Вакульчик, Минобороны — Виктор Хренин, Минэнерго — Виктор Каранкевич.

Ранее белорусский президент назначил нового премьера страны. Им стал Роман Головченко, который до этого занимал пост главы Государственного военно-промышленного комитета.

Лукашенко обратился к новому правительству с призывом, согласно которому им нужно спасти то, что построено. Глава государства попросил чиновников как можно быстрее приобрести рабочее состояние.

9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента. С 1994 года Лукашенко является неизменным лидером страны. В настоящее время в государстве собирают подписи кандидаты в президенты, в числе которых и Александр Григорьевич. Ранее он сравнил своего оппонента с хряком. К слову, это уже не первое высказывание белорусского лидера в адрес соперников.

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