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4 июня 202023:12

Иран наращивает госдолг, чтобы справиться с бюджетным кризисом

EPA

В середине мая Тегеран решил выпустить внутренние облигации для решения проблемы огромного бюджетного дефицита. Этот шаг может оказать комплексное воздействие на экономику Ирана.

Планируется продать облигаций на общую сумму 2400 триллионов риалов. Между прочим, текущий государственный бюджет уже подразумевает выпуск внутренних облигаций на сумму 900 триллионов риалов. Правительство планирует заручиться одобрением Экономического координационного совета на выпуск дополнительных облигаций на 1500 триллионов риалов. Однако какое влияние эта политика окажет на экономику страны?

Первый фактор, из-за которого этот подход критикуют эксперты, следующий: расчеты правительства основаны на объеме ожидаемого дефицита бюджета, а не на том, сможет ли экономика поглотить выпущенный объем облигаций. Общий объем внутренних облигаций, выпущенных правительством за последние десятилетия, меньше, чем в нынешнем году. Вышеприведенный показатель составил 10% ликвидности экономики в конце прошлого иранского года. Это беспрецедентный объем государственного долга для одного финансового года, но он необходим, учитывая уязвимые финансовые факторы, обусловленные санкциями, низкими ценами на нефть и экономическим спадом на фоне COVID-19.

Эксперты сходятся во мнении, что внутренние облигации — неидеальный инструмент финансирования дефицита бюджета, но, учитывая, что санкции ограничивают способность иранских властей получать доступ к международным фондам или выпускать облигации на международных рынках, это один из немногих возможных вариантов.

Сейчас эти облигации могут быть инструментом привлечения части капитала, который подогревает фондовые рынки. Но для этого правительству необходимо предложить привлекательные для этого капитала процентные ставки. Внутренние облигации в местной валюте приносят 14,5% годовых, проценты банков — от 15% до 18%. Эти показатели блекнут по сравнению с годовой инфляцией на уровне 30% в текущем иранском году. Таким образом, инвестирование в твердую валюту или золото более безопасно для инвесторов, которые хотят победить инфляцию. С точки зрения инвесторов, показатели эффективности Тегеранской фондовой биржи более привлекательны, хотя и более рискованны по сравнению с облигациями. Государственные облигации ориентированы на инвесторов с низким уровнем риска. Однако пока непонятно, поглотят ли инвесторы этот объем.

Вот почему правительство решило продать часть новых облигаций ЦБ Ирана, другие облигации покроют задолженность правительства перед его кредиторами. Облигации третьей категории будут выставлены на аукцион ЦБ Ирана и проданы банкам. В январе был принят закон, разрешающий продажу так называемых "исламских облигаций". Общая структура для таких транзакций была создана с помощью операций на открытом рынке, которые провел ЦБ Ирана. Применение этих законов означает, что облигации откроют возможность проводить финансовые операции между различными экономическими игроками с ограниченным влиянием на потоки ликвидности. Выпуск обычных облигаций в нормальных условиях может привести к серьезным инфляционным импульсам. Но, продавая эти облигации кредиторам, ЦБ Ирана и коммерческим банкам, правительство пытается сдержать воздействие инфляции. Тем не менее будут и другие последствия, которые надо проанализировать.

Прежде всего эти облигации создают проблему прозрачности в государственных финансах. В прошлом правительства финансировали бюджетный дефицит, задерживая платежи субподрядчикам, печатая деньги и расширяя долги перед ЦБ Ирана без надлежащей процедуры. Однако в новой системе эти облигации станут госдолгом, который необходимо погасить. Основная часть облигаций будет выставлена на аукцион ЦБ Ирана. В начале каждой рабочей недели ЦБ Ирана проводит аукционы по облигациям, и банки могут делать ставки, включающие средства финансового урегулирования, обмен другими активами и погашение старых долгов. ЦБ Ирана проводит операции на основе облигаций, выпущенных правительством. Срок погашения этих облигаций составит 3 года. Их годовые процентные ставки будут зависеть от того, выплачиваются проценты ежеквартально или начиная с даты погашения. Важно отметить, что ЦБ Ирана не имеет права приобретать облигации при первичном предложении, он является только оператором рынка. Однако ЦБ может участвовать в сделках с облигациями на вторичных рынках.

Также инвестиции в эти облигации позволят коммерческим банкам улучшить состояние их балансов и преобразовать часть старых активов в новые прозрачные финансовые активы. Еще одним преимуществом является то, что они могут продать эти облигации ЦБ Ирана, если понадобится ликвидность. На основе этих облигаций банки смогут предлагать своим клиентам новые инвестиционные инструменты.

Другое последствие: консолидация рынка OMO — инструмента ЦБ Ирана по управлению объемом ликвидности в экономике. Учитывая, что неограниченная ликвидность была одним из основных факторов инфляции, преднамеренное использование ОМО поможет сдержать инфляцию, срывающую покупательную способность в обществе.

Недостатком вышеперечисленных планов является давление на правительство, с тем чтобы заставить его предложить более высокие процентные ставки для привлечения пенсионных фондов, инвестиционных компаний для приобретения этих облигаций. В противном случае запланированный объем продать не удастся. Повышение процентных ставок уничтожит цель сдерживания инфляции, которая должна стоять в приоритете у властей.

Неизвестно, как эта схема повлияет на общее экономическое развитие. Новая практика может решить ряд текущих экономических проблем, провести необходимые структурные реформы в области финансовой прозрачности. Но в реальности будет много экономических и административных уязвимых мест.

 

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