4 июня 202023:55

Легенда "Барселоны" станет техническим директором "Локомотива"

EPA

Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве". Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

"В ближайшее время в клубе появится новый функционер — Хосе Мари Бакеро, легенда "Барселоны", и один из рекордсменов по количеству матчей за клуб, — написал Арустамян в своем личном канале. — С 2017 года он возглавляет академию "Барселоны", а теперь может перебраться в Москву. Сейчас с ним обсуждают контракт".

"Вполне возможно, что скоро испанский специалист войдет в структуру академии "Локомотива" и станет техническим директором клуба. Говорят, что Бакеро рекомендовал сам Эрик Абидаль во время своего визита в Москву".

Бакеро в бытность игроком выступал за "Реал Сосьедад", "Барселону" и "Веракруз". А после завершения профессиональной карьеры футболиста переквалифицировался в тренеры. В его послужном списке работа в таких клубах, как "Пуэбла", "Малага Б", тот же "Сосьедад", а также польских "Полонии" и "Лехе".

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