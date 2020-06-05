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Разлив топлива в Норильске 1 час назад

5 июня 202001:10 Дмитрий Горн

Разлив топлива в Норильске: технологии очистки воды и земли

Разлив топлива в Норильске: технологии очистки воды и земли

В Норильске спасатели собирают топливо с поверхности воды и вывозят загрязненный грунт. По словам экспертов, чтобы полностью устранить последствия аварии, потребуются годы.

Локализация, сбор, транспортировка и утилизация — такой порядок работы сегодня с разливами нефтепродуктов в мировой практике. Но просто это лишь на первый взгляд; локация и масштабы аварии вносят серьезные коррективы. Из 20 тысяч тонн разлившегося в Норильске топлива за три дня работы удалось собрать пока лишь 120 тонн.

"Пока рано говорить, какие будут использоваться методы, но, по оценкам наших специалистов, пока мы собираем в емкости для нефтепродуктов… и утилизация откладывается на неопределенное время", – говорит Андрей Малов, помощник руководителя по связям со СМИ Морской спасательной службы.

Ликвидация последствий техногенных катастроф дело общее, говорят участники. На месте спасатели Морспасслужбы, МЧС, ожидается прибытие еще 70 спасателей "Газпром нефти". Самолет с людьми, нефтесборочным и насосным оборудованием, экскаваторами и боновыми заграждениями уже вылетел в Норильск. Работа предстоит тяжелая и долгая. Глобальная задача — довести показатели вредных веществ в почве и воде до так называемого нулевого сброса.

"Если это на воде — сепарация, если на почве, значит, отмывка почвы от нефтепродуктов и последующее доведение этой почвы до требований Росприроднадзора по содержанию остаточных нефтепродуктов", — говорит профессор Станислав Мещеряков, заведующий кафедрой промышленной экологии Губкинского университета.

Сейчас загрязнения с воды убирают с помощью специальных фильтров; они отделяют топливо от воды. Методов ликвидации последствий существует несколько. Чтобы найти подходящий для конкретной ситуации, оперативный штаб запросил рекомендации у специализирующихся на этом предприятий.

В первую очередь специалисты рекомендуют использовать специальные бактерии, которые пожирают нефтепродукты.

"Есть экологически чистые технологии очистки земли на месте. Биологические технологии — самые чистые и их надо максимально использовать. Так вот, если концентрации таковы, что невозможно очистить биологическим методом, то снимается верхний слой, пораженный вредными отходами — в данном случае дизтопливом, — и вывозится на наши установки, где методом промывки загрязнитель отмывается, а почва возвращается на участки рекультивации", — говорит Александр Курченко, генеральный директор аварийно-спасательного формирования "Природа".

Что касается утилизации грунта и воды, зараженных нефтепродуктами, вопрос пока открыт. Росприроднадзор и экологи выступили против сжигания. Горение смешанного с водой и илом топлива может повлиять на экологию хуже, чем сам разлив. Из возможных вариантов — поместить отходы в специальные резервуары с гидроизоляцией, а после с помощью специального оборудования разделить его на компоненты. Сейчас оперативно предстоит изучить весь международный опыт.

"Баржи привозят на причал загрязненную после разливов нефтепродуктов землю. Там на установках она очищается; эти работы очень востребованы, в будущем нам надо строить такие узлы — центры по очистке земель, как в Норвегии и Бельгии. Именно эти центры и решат нам проблему по утилизации отходов", – отмечает Александр Курченко.

Но, по мнению экспертов, полностью отказываться от технологии сжигания нефтепродуктов пока не стоит, тем более, что в международной практике такой метод применяется.

В 2010 году после катастрофы в Мексиканском заливе в непосредственной близости от берегов Флориды нефть буквально выжигали. Термическое воздействие было и одним из этапов ликвидации последствий крушения танкера "Эксон Вальдэз" в конце 80-х годов; тогда в море попало около 40 тысяч тонн нефти. Но в каждом случае поджог идет по остаточному принципу и только в комплексе с другими мерами. После механической очистки и использования поверхностно активных веществ и растворителей.

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