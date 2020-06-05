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5 июня 202002:40 Зинаида Курбатова

Российские музеи вернутся в обычной работе в середине июля

Российские музеи вернутся в обычной работе в середине июля

С 1 июня музеи Ватикана распахнули свои двери для посетителей; вход строго в масках. Музей Пикассо в испанской Малаге открылся еще в конце мая. Возрождается культурная жизнь Парижа, хотя попасть в Лувр французы смогут лишь через месяц. Российские музеи вернутся в обычной работе в середине июля. Многие из них свою аудиторию не растеряли, а даже приумножили.

Вынужденный переход музеев на онлайн-режим работы не стал сложным, напротив, подтолкнул музейщиков к созданию новых проектов. Эрмитаж каждое утро начинает с трансляций, уже записанных экскурсий и лекций в прямом эфире, причем не только на русском языке.

"Решили поддержать итальянских коллег в самое страшное для них время. В знак дружбы мы провели экскурсии на итальянском языке. В Италии это было очень хорошо воспринято всеми", — говорит Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа.

В Эрмитаже онлайн стали рассказывать о дружественных музеях, уже провели экскурсию по Археологическому музею Неаполя, далее зрители смогут узнать новое о сокровищницах и галереях Венеции, Умбрии, Великобритании и Китая.

В Русском музее отмечают, что количество посетителей виртуальных экскурсий возросло на 90 процентов. Музей и до этого прекрасно справлялся с онлайн-форматами, провел таким образом свой юбилей. А вот что будет с привычными экспозициями? Возможно, выставка, посвященная Александру III, будет продлена, а возможно и закроется; тогда её сменит экспозиция о коллекционерах и дарителях

"Готова выставка к 75-летию Победы, к 150-летию Александра Бенуа, который тоже принимал большое участие в создании Русского музея, выставка Шишкина — это все будет зависеть от ситуации", — говорит Владимир Гусев генеральный директор Русского музея.

9 июня — день рождения императора Петра Первого, в Русском музее его готовятся отметить, но виртуально. А неделю назад начали программу о садах и парках, без которых невозможно представить град Петров. У Русского музея целых три исторических сада, в штате есть садовники и ландшафтные архитекторы.

"Петр заботился о деревьях. Под страхом самых серьезных наказаний в строящейся столице был запрещен снос деревьев. У нас есть дуб, который старше Петра — он в Летнем саду. Мы собираем и проращиваем желуди от этого дуба, а потом их высаживаем; высадили 150 саженцев", — говорит Владимир Гусев.

Онлайн-экскурсии — это хорошо, но музеи явно соскучились по вернисажам и посетителям. В Эрмитаже готовят огромный проект, где соединятся литература, живопись и музыка. Всем понятно, что посетить музей теперь будет сложнее.

"Посетителям будет сложно: надо привыкнуть, что нельзя просто так прийти в Эрмитаж, просто отстояв в очереди. Надо будет заранее покупать билет, того количества льгот не будет. Мы постараемся сделать так, чтобы даже при этих жестких правилах как можно больше людей смогло попасть в музей, но количество посетителей будет ограничено", — отмечает Михаил Пиотровский.

Открывшись для посетителей, музеи выполнят правила Роспотребнадзора, значит толп и давки уже не будет. Одного экскурсовода смогут слушать 5-10 человек, в небольшие залы будут пропускать по очереди. Теперь возможность посетить выставку будет восприниматься, как подарок.

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