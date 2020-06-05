Малый бизнес восстановил оборот на треть

Выручка малых и средних предприятий в мае выросла на 27% процентов. Как сообщают “Известия” со ссылкой на данные оператора онлайн-касс, компанию “Эвотор”, улучшить положение бизнеса в прошлом месяце помогло смягчение ограничений, когда в ряде регионов разрешили непродовольственную торговлю и оказание услуг.

Так, по сравнению с апрелем сильнее всего обороты нарастили магазины одежды, чья выручка увеличилась почти втрое, а также продавцы обуви, салоны красоты и ювелирные магазины. Позитивную динамику продемонстрировала и розничная торговля товарами первой необходимости, в том числе более чем десятипроцентное увеличение показали минимаркеты и зоомагазины.

Оживление экономической активности также зафиксировали в Центробанке. Эксперты регулятора в еженедельном мониторинге отраслевых финансовых потоков отмечают мощный рост входящих платежей из сектора государственного управления в отрасли инвестиционного спроса, что говорит о действии мер поддержки экономики.

Однако пандемия и связанные не могла не ударить по динамике выручки за прошлый месяц в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Обороты предприятий МСП снизились более чем на 40%. Сильнее всего от ограничительных мер в первой половине мая пострадали салоны красоты, а также магазины одежды и обуви. Несмотря на такое давление на финансовые показатели, аналитики отмечают, что в ближайшее время поддержку розничной торговли окажет отложенный спрос.