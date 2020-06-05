Lufthansa покидает биржевой Олимп

Авиакомпания Lufthansa впервые более чем за 30 лет покинет германский фондовый индекс DAX.

“В четверг принадлежащий Qontigo глобальный провайдер индексов STOXX Ltd объявил об изменении в семействе индексов DAX, которые вступят в силу 22 июня 2020 года. Акции Deutsche Wohnen SE будут включены в индекс DAX и заменят акции Deutsche Lufthansa на основании правила быстрого выхода”, – говорится в сообщении оператора франкфуртской биржи.

Место перевозчика на биржевом Олимпе займет один из лидеров немецкого рынка недвижимости, компания Deutsche Wohnen SE.

Покинуть DAX Lufthansa придётся из-за мощного падения курса акций на фоне пандемии коронавируса и практически полной остановки авиасообщения. С начала февраля ценные бумаги авиаконцерна обвалились более чем на 30% и некоторое время находились в районе своих исторических минимумов.

Впрочем, полностью из поля зрения авиаперевозчик не скроется, а переместится в группу второго эшелона, объединенную индексом MDAX. В нее также входят 30 компаний, следующие сразу за “небожителями” из DAX.