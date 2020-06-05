Гейтс ответил на обвинения в чипизации населения планеты через вакцину

Миллиардер Билл Гейтс ответил на обвинения в том, что он собирается сократить население Земли через вживление чипов через вакцину.

По всему миру получило распространение мнение, что коронавирусная инфекция появилась и распространилась благодаря Гейтсу, а целью создания вакцины является чипирование людей, которое будет использовано некими силами в своих интересах, а также с целью сокращения населения планеты.

Эти "сумасшедшие идеи", по мнению Гейтса, приводят к разжиганию вражды между людьми. Кроме того, его беспокоит, что вокруг вакцины возникают необоснованные слухи о вредности, что может спровоцировать нежелание людей прививаться, а это значит, что коронавирус продолжит убивать.

Гейтс напомнил про эффективную вакцину от оспы, которая оставляла шрам на теле, что и было подтверждением вакцинации человека. Но современная вакцина, по словам миллиардера, не подразумевает чипов или чего-то подобного.