"Почта России" начала брать комиссию за платежи для "Ростелекома"

Почта России начинает брать с граждан комиссию за оплату услуг “Ростелекома”. Как сообщает “Коммерсант” со ссылкой на пресс-службы компании и оператора, делаться это будет в городах с населением, превышающим 50 тысяч человек. Как пояснили изданию в “Почте России”, города с меньшей числом жителей, а также сельские поселения, от сбора освобождены. Остальным с 1 июня приходится доплачивать 2,5% от суммы перевода.

На такие меры “Почта России” пошла из-за смены схемы сотрудничества с “Ростелекомом”. Раньше оператор сам компенсировал компании комиссию за прием платежей в городах с населением от 50-ти тысяч человек и тратил на это примерно миллиард рублей в год.

Однако в последние годы схема оплаты услуг связи трансформировалась: комиссию стали перекладывать на абонентов. В прошлом году аналогичный шаг сделал “Ростелеком”. И “Почта России”, чтобы не терять весомую часть доходов, была вынуждена компенсировать ее таким образом. Правда, эксперты, опрошенные “Коммерсантом” сомневаются, что это удастся в полной мере: граждане все чаще оплачивают услуги онлайн, причем без комиссии. И введение комиссии отнюдь не привлечет новых клиентов. Через кассу сейчас это делают, по большей части, люди старшего возраста.