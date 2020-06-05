Массовые протесты в США могут спровоцировать новую волну пандемии

В США ждут новую волну пандемии коронавируса после массовых протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению экспертов, распространению COVID-19 способствовало и применение слезоточивого газа полицией. Несмотря на многочисленные обвинения в адрес правоохранителей и призывы сократить им выплаты, Дональд Трамп выступил с обратным предложением — увеличить финансирование полиции. Для сохранения безопасности в стране. Протесты тем временем не стихают.

Война войной, протесты протестами, а пандемию еще никто не отменял. Департаменты здравоохранения тех штатов, где митинги проходили особенно массово, призвали всех участников обратиться к медикам. С аналогичной просьбой выступили и губернаторы.

"Все, кто участвовал в демонстрациях, должны пройти тест на COVID-19. Если вы думаете, что заразились, пройдите тест через пять дней после возможной даты заражения. Если результат будет отрицательным, повторите тестирование через 14 дней. Если симптомы уже проявились, сдайте анализы прямо сейчас", — призывает губернатор штата Миннесота Тим Уолз.

Медики опасаются, что после таких массовых акций протестов число инфицированных в стране вырастет в геометрической прогрессии. И способствовать этому может не только отсутствие социальной дистанции на митингах, но и применение слезоточивого газа полицейскими.

"Многие протестующие снимали маски во время его распыления, чтобы облегчить себе дыхание. А между тем слезоточивый газ проникает в дома, загрязняет продукты питания, мебель, кожу и поверхности и может вызвать долговременное повреждение легких".

Уже появились первые сообщения о заразившихся во время протестов. Студент из университета Оклахомы сообщил своим подписчикам в соцсетях, что после митинга в Тулсе его результат на COVID-19 оказался положительным. И это несмотря на принятые им меры предосторожности. Впрочем, распространение коронавируса на протестах — это не единственная проблема.

Представители национальной гвардии охраняют продуктовые магазины в Миннеаполисе. Тех, что не успели ограбить во время мародерства, немного. И во многих городах по всей стране магазины либо закрыты, либо заколочены во избежание новых грабежей, что, к сожалению, приводит к нехватке еды.

Протестов, тем временем, меньше не становится. Митингующие тысячами продолжают собираться вокруг Белого дома. Лежа протестовали и жители Сиэтла, повторяя позу Джорджа Флойда при задержании. Сотни человек собрались в Нью-Йорке, чтобы почтить память погибшего, с которым тем временем прощались в Миннеаполисе. Все присутствующие на церемонии погрузились в тишину на 8 минут и 46 секунд – время, которое полицейский давил коленом на шею Джорджа Флойда.

Траурные мероприятия в ближайшие дни запланированы во многих штатах. Самое масштабное ожидают в понедельник в Хьюстоне. Там же на следующий день и будет похоронен Флойд.