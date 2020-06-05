Испытателей вакцины поместили в двухнедельную изоляцию

Добровольцев из Минобороны поместили в двухнедельную изоляцию. Это финальный подготовительный этап к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от коронавируса.

В течение 14 дней военнослужащих будут ежедневно осматривать врачи -- измерять давление, температуру, пульс. Эти меры, как и регулярные тестирования, необходимы, чтобы исключить заражения добровольцев COVID-19.

Разработка и испытания вакцины от коронавируса проводятся учеными Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Среди участников эксперимента -- офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие службу по контракту. Клинические исследования планируют завершить до конца июля, сообщает телеканал "Россия 24".

В России число летальных исходов от коронавируса приближается к пяти с половиной тысячам. Справиться с болезнью смогли почти 205 тысяч человек. За период эпидемии в России выявлено более 440 тысяч случаев заражения.