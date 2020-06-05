В Новосибирске пожарные спасли из горящего дома 30 человек

В Новосибирске ранним утром произошел пожар в 5-этажном доме. Возгорание началось в комнате, расположенной на 4 этаже. В результате пожарные эвакуировали 30 человек. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Пламя повредило находящиеся в комнате личные вещи. Ликвидация огня заняла около двух часов. В тушении приняли участие 60 человек и 18 единиц спецтехники.