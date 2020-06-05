Автобус с футболистами "Бенфики" подвергся нападению

Два футболиста лиссабонской "Бенфики" получили ранения после нападения неизвестных на клубный автобус. Инцидент произошел после матча чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Тонделой".

"Бенфика" не смогла победить дома клуб "Тондела", занимающий 13 место. Встреча завершилась нулевой ничьей. После игры в автобус лиссабонцев полетели камни. Было разбито стекло. Два игрока — Юлиан Вайгль и Андрия Живкович получили повреждение осколками. Одна из версий полиции, — команда подверглась нападению болельщиков, разгневанных неудачной игрой.

Чемпионат Португалии возобновился матчами 25 тура. Лидер первенства "Порту" проиграл "Фамаликау" 1:2. "Бенфика" могла обогнать "драконов" в случае победы, но довольствовалась ничьей и лишь догнала своего главного соперника.