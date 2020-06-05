Житель Подмосковья устроил заплыв по улицам затопленного города

В подмосковной Ивантеевке мужчина в гидрокостюме устроил заплыв по затопленным улицам. Местные жители увидели в этом развлечении итог работы местной администрации, поскольку улицы города заливает после каждого дождя.

Эти кадры были сделаны днем 4 июня в Фабричном проезде. Купальщика на матрасе взял на буксир его товарищ за рулем автомобиля и неспешно провез его по "плавучей" проезжей части.

"И так каждый раз, как идёт сильный дождь! Вопрос к администрации города, долго ещё плавать? Забиты ливневки", — сетуют пользователи.

Водителя и его пассажира "на воздушной подушке" теперь, вероятно, ждет штраф за нарушение правил перевозки.

С конца мая в результате сильных дождей были затоплены несколько сотен дачных участков и домов в Химках, Нахабине и Сергиевом Посаде.