Бронзовый Ибрагимович останется в Мальме

Статуя шведского нападающего Златана Ибрагимовича останется в городе Мальме. Ранее сообщалось о возможном перевозе монумента в другой город.

Бронзовая статуя Златана Ибрагимовича была воздвигнута в его родном городе Мальме. Но затем монумент несколько раз подвергался нападению фанатов "Мальме", возмущенных тем, что Злаан стал одним из совладельцев стокгольмского "Хаммарбю", сообщает "Спорт-Экспресс".

Однако городские власти решили не трогать статую знаменитого земляка. При этом охрана монумента будет усилена.