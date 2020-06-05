"Живое облако": насекомые напали на грузовик

По дороге в Арсеньев водитель большегруза столкнулся с муховым адом. Мужчина был удивлен массовым нашестием насекомых. Они буквально облепили грузовик. Из-за этого окна кабины даже переставили пропускать свет, передают "Вести:Приморье".

На кадрах видны масштабы бедствия. Водитель находится в состоянии шока. "Это жесть", — говорит он. В комментариях к опубликованному в "Инстаграм" ролику один из пользователей высказал предположение, что в этом районе пропали лягушки.