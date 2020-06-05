В Москву вернулись ярмарки выходного дня

С 5 июня в Москве возобновили свою работу ярмарки выходного дня. Купить продукцию фермерских хозяйств и частных производителей можно будет по восьмидесяти двум адресам.

По данным правительства Москвы, в столицу приехали около 2 тысяч продавцов из более чем 40 регионов, передает РИА Новости.

Как сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, ношение масок и перчаток – обязательное условие для посетителей и продавцов. На территории ярмарок нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции.

По словам Немерюка, все требования Роспотребнадзора строго соблюдаются. Для безопасности покупателей будет обеспечена двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств. У продавцов несколько раз в день измерят температуру.

Кроме того, каждый продавец обеспечен защитным экраном и антисептиком для обработки рук.

Ярмарки выходного дня ждут покупателей в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 21:00.