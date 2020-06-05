Немецкий тренер Рангник согласился возглавить "Милан"

"Милан" договорился с тренером Ральфом Рангником. В следующем сезоне 61-летний германский специалист возглавит итальянский суперклуб..

Как сообщает "Спорт-Экспресс", очередной раунд переговоров "Милана" с Рангником завершился успешно. Немецкий тренер дал свое согласие возглавить команду. При этом Рангник получит широкие полномочия. В его ведении будут находиться трансферные вопросы. Раньше эти обязанности были возложены на Паоло Мальдини, который покинет клуб.

Последним клубом в биографии Ральфа Рангника стал "РБ Лейпциг". Также он известен по работе со "Штуттгартом", "Ганновером", "Хоффенхаймом" и "Шальке".