На телеканале "Россия 24" обсудят возвращение здравоохранения в режим плановой работы

5 июня в 17:00 на телеканале "Россия 24" состоится прямая трансляция телемоста, участники которого обсудят функционирование системы здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 и вопросы возвращения медицины в режим оказания плановой помощи.

В настоящее время в России, как и во всем мире, большинство ресурсов системы здравоохранения направлено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако даже в условиях пандемии нельзя забывать о пациентах с острыми и хроническими заболеваниями. Об этом напомнил президент России Владимир Путин. По его словам, помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы и органов дыхания, онкологическими заболеваниями должна оказывается своевременно и в полном объеме. Нельзя допустить и снижения доступности лекарственной терапии. Концентрация усилий только на борьбе пандемией приведет к росту смертности и заболеваемости от всех остальных заболеваний в ближайшие годы.

В круглом столе примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко и другие.