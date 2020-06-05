Росприроднадзор: сжигать на месте собранное в Норильске топливо недопустимо для Арктики

В Норильск прибыл глава Красноярского края Александр Усс, руководитель МЧС Евгений Зиничев, а также замгенпрокурора России Николай Шишкин. Инцидент с разливом топлива на севере региона приобрел статус ЧС федерального характера, передает ГТРК "Красноярск".

Сначала осмотр загрязненной территории, потом осмотр места аварии. Сегодня же количество спасателей, принимающих учатие в ликвидации, увеличилось на 170. Для сбора ГСМ прибыли также сотрудники нововобирского отделения МЧС и специалисты одной из нефтяных компаний. В настоящий момент из реки откачали порядка 100 куб. метров горючего (менее 1 процента).

Параллельно обсуждался трудный вопрос — как поступить собранным топливом? Подъездные пути отсутствуют. Точку в споре поставил Росприроднадзор.



"Мы не рассматриваем вопрос о сжигании смеси на месте. В Арктической зоне это недопустимо. Все затраты на строительство магистралей, трубопроводов и временных дорог, если это будет необходимо для откачки, понесет компания", — заявила глава ведомства Светлана Радионова.



Чтобы откачать все топливо, имеющихся емкостей недостаточно. Однако, как сообщили представитель компании "Норникель", уже закуплены дополнительные, общим объемом 16 тысяч кубических метров.

"В субботу они будут доставлены в Норильск. Дизельно-водяную смесь законсервируют, а затем будем искать способы эвакуации емкости или самой жидкости с площадки", — пояснил первый вице-президент "Норникеля" Сергей Дяченко.



Как рассказал губернатор региона, несмотря на то, что работы по устранению последствий ЧП проходят слаженно, необходимо решить целый ряд задач. "Принципиально важный вопросы — это недопущение подобных вещей в дальнейшем, для этого здесь присутствуют контролирующие органы, а также реальная оценка нанесенного ущерба", — подчеркнул Александр Усс.

Отметим, в настоящий момент начата проверка, направленная на выяснение причин аварии. Также эксперты осмотрели другие подобные сооружения. В результате, на резервуаре, находящемся возле с аварийного, были обнаружены микротрещины. Его уже начали опорожнять. В нём содержится порядка 12 тысяч тонн дизельного топлива, которое будет распределено между ёмкостями на других площадках. Операцию планируют завершить через неделю.