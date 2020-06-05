5 июня 202009:58

В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

"Вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух курильских островов считает японский журналист и политолог Юкио Касияма. "Наша цель – только все четыре острова Южно-Курильской гряды", — призвал Токио японский журналист и политолог Юкио Касима.

По его мнению, в вопросе Курильских островов неприемлемы методы ведения обычной дипломатии – переговоры и взаимные уступки до достижения компромисса. Юкио Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity призывает Токио вернуться к принципиальным подходам и отказаться от принесшей сплошное разочарование идее о возврате двух островов, сообщает РИА Новости.

В "Синей книге по внешней политике" Япония уже заявила о своем суверенитете над островами, не помянув их конкретно при этом. Это вызвало жесткую реакцию со стороны России, которая не понравилась Юкио Касима. Он о жестких заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 21 мая заявил, что действия Токио противоречат достигнутой на высшем уровне договоренности, по которой обе страны должны прикладывать усилия к созданию благоприятной атмосферы в отношениях друг с другом, а также ведут к пересмотру итогов Второй мировой войны.

В статье японского журналиста раскритикована позиция Синдзо Абэ, который зациклился на Декларации 1956 года , в которой упоминается два острова Хабомаи и Шикотан, в то время как в Токийской декларации 1993 года, которую подписал первый президент России Борис Ельцин, речь идет о четырех островах — Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан. Но с началом 2019 года атмосфера в двусторонних отношениях резко изменилась.

Так в Токио с оскорблением восприняли открытие на Шикотане рыбоперерабатывающего завода.

Юкио Касима напомнил, что в 2024 году истекает срок нынешних президентских полномочий Владимира Путина. А Дума уже утвердила поправки к российской Конституции, запрещающие "отчуждение российских территорий" и ведение переговоров о таких отчуждениях. Хотя, отмечает японец, в конституционных поправках есть оговорка, что этот запрет не распространяется на случаи "ведения работы по демаркации границ" между государствами, совсем необязательно, что это будет распространяться на "северные территории".

Поэтому, считает Касима, для Японии настало время вернуться к ее изначальной позиции по "северным территориям", отсылая все к Симодскому трактату между Россией и Японией 1855 года, а также Санкт-Петербургскому договору о пограничной линии разграничения между Курильскими островами и Сахалином от 1875 года.

Юкио Касима обвиняет Россию в агрессии. "Хорошо известен тот факт, что в конце Второй мировой войны Россия, нарушив советско-яапонский пакт о нейтралитете, вторглась в пределы бывшей Маньчжурии. – пишет он. — Уже после капитуляции Японии, в период с 26 августа по 5 сентября советские войска "под шумок" оккупировали и все четыре острова Южно-Курильской гряды. И эта незаконная оккупация длится до сих пор".

Мнение читателей статьи в комментариях к ней разделилось.

"Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!" — написал hc850able.

"Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и все", — считает Geraosan Haruko.

" Дипломатией здесь ничего не добьешься. Китайско-российская граница тоже была установлена только после конфликта. Вопрос может решиться только с развалом России", — добавляет свой комментарий On3TE.

"Политикой Абэ ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически "северные острова" были японскими, но ведь там была война…", — добавил Terutomato.

"Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией!" — заметил mact.

" Понятно, что украденные вещи должны быть возвращены хозяину. Только как этого добиться на практике?" – вопрошает kensatoken.

" Хватит этого нытья: "Два острова, два острова!" Россия всегда только прибирает все к своим рукам! Пустая трата денег и времени! На Хоккайдо разместить ракетные дивизионы сил самообороны и американские военные базы!" – радикально призывает nori_fzr.

В то же время российская Госдума утвердила новую дату окончания Второй мировой войны. Это 3 сентября 1945 года.

Сейчас

09:10

В Москву вернулись ярмарки выходного дня

05:49

К месту восстановления моста под Мурманском прибыли военные инженеры

03:37

Гейтс ответил на обвинения в чипизации населения планеты через вакцину

00:31

В Москве от COVID-19 умерли еще 57 пациентов

19:55

В подмосковном жилом доме произошел взрыв: один человек пострадал

18:13

Собянин: в Москве открылись 55 % предприятий торговли

17:15

В Йемене расстрелян корреспондент RT

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Валерий Брагин - новый тренер сборной России по хоккею

Валерий Брагин - новый тренер сборной России по хоккею

1 час назад
Росприроднадзор: сжигать на месте собранное в Норильске топливо недопустимо для Арктики

Росприроднадзор: сжигать на месте собранное в Норильске топливо недопустимо для Арктики

33 минуты назад
Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

1 час назад
В Москву вернулись ярмарки выходного дня

В Москву вернулись ярмарки выходного дня

1 час назад

Трансляции

17:00

Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы
Все трансляции
В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

34 минуты назад
Facebook пометит публикации государственных СМИ и ограничит их продвиждение

Facebook пометит публикации государственных СМИ и ограничит их продвиждение

1 час назад
Гейтс ответил на обвинения в чипизации населения планеты через вакцину

Гейтс ответил на обвинения в чипизации населения планеты через вакцину

6 часов назад
"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

2 часа назад
Госдеп считает, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока"

Госдеп считает, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока"

1 час назад
В России ожидается снижение сбора фруктов и ягод в 2020 году

В России ожидается снижение сбора фруктов и ягод в 2020 году

19 минут назад
На телеканале "Россия 24" обсудят возвращение здравоохранения в режим плановой работы

На телеканале "Россия 24" обсудят возвращение здравоохранения в режим плановой работы

27 минут назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

1 час назад
"Большой": вдохновенье, жизнь, слезы и любовь

"Большой": вдохновенье, жизнь, слезы и любовь

23 часа назад
Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

04.06.2020 09:49
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Выходные порадуют долгожданным летним теплом

Выходные порадуют долгожданным летним теплом

29 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Ларионов будет тренировать хоккейную молодежку

Двукратный олимпийский чемпион Ларионов будет тренировать хоккейную молодежку

56 минут назад
Обзор системы "умного" освещения Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи

Обзор системы "умного" освещения Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи

1 час назад
Житель Подмосковья устроил заплыв по улицам затопленного города

Житель Подмосковья устроил заплыв по улицам затопленного города

1 час назад
На Неве начались испытания двух новейших патрульных катеров

На Неве начались испытания двух новейших патрульных катеров

2 часа назад
Экологи России отмечают профессиональный праздник

Экологи России отмечают профессиональный праздник

3 часа назад
В Мадриде зафиксирована вспышка коронавируса среди врачей

В Мадриде зафиксирована вспышка коронавируса среди врачей

3 часа назад
Массовые протесты в США могут спровоцировать новую волну пандемии

Массовые протесты в США могут спровоцировать новую волну пандемии

3 часа назад
Поправки к Конституции: начинается прием заявлений о выборе участка

Поправки к Конституции: начинается прием заявлений о выборе участка

4 часа назад
Испытателей вакцины поместили в двухнедельную изоляцию

Испытателей вакцины поместили в двухнедельную изоляцию

4 часа назад
К месту восстановления моста под Мурманском прибыли военные инженеры

К месту восстановления моста под Мурманском прибыли военные инженеры

4 часа назад
Малый бизнес восстановил оборот на треть

Малый бизнес восстановил оборот на треть

7 часов назад
Российские музеи вернутся к обычной работе в середине июля

Российские музеи вернутся к обычной работе в середине июля

7 часов назад
Дети становятся символами беспорядков в США

Дети становятся символами беспорядков в США

10 часов назад
Технологию цветных революций опробовали на "оплоте демократии"

Технологию цветных революций опробовали на "оплоте демократии"

12 часов назад
Затопленные огороды и улицы: стихия обрушилась на Московский регион

Затопленные огороды и улицы: стихия обрушилась на Московский регион

12 часов назад
Беспорядки в США: Белый дом отгораживается от протестующих новыми заборами

Беспорядки в США: Белый дом отгораживается от протестующих новыми заборами

12 часов назад
Тедеско вернулся к работе со "Спартаком" после двух недель карантина

Тедеско вернулся к работе со "Спартаком" после двух недель карантина

12 часов назад
Первый вице-президент "Норникеля" назвал причину катастрофы в Норильске

Первый вице-президент "Норникеля" назвал причину катастрофы в Норильске

12 часов назад
Прикинулся собакой: в Москву из Махачкалы в багаже везли львенка

Прикинулся собакой: в Москву из Махачкалы в багаже везли львенка

13 часов назад
Точка пока не поставлена: появился подозреваемый в исчезновении трехлетней Мэдлин Макканн

Точка пока не поставлена: появился подозреваемый в исчезновении трехлетней Мэдлин Макканн

13 часов назад
Политолога Платошкина обвинили в беспорядках и отправили под домашний арест

Политолога Платошкина обвинили в беспорядках и отправили под домашний арест

13 часов назад
"Все в порядке": Загитова сдала отрицательный тест на COVID-19 и может начать тренировки

"Все в порядке": Загитова сдала отрицательный тест на COVID-19 и может начать тренировки

13 часов назад
За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников

За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников

14 часов назад
8 лет и 10 месяцев: установлен надзор за Карауловой

8 лет и 10 месяцев: установлен надзор за Карауловой

14 часов назад
Мэр Москвы рассказал, когда столица вернется к прежней жизни

Мэр Москвы рассказал, когда столица вернется к прежней жизни

14 часов назад
Сыпь, психические заболевания, потеря обоняния "навсегда": комментарий инфекциониста

Сыпь, психические заболевания, потеря обоняния "навсегда": комментарий инфекциониста

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку