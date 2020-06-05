В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

"Вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух курильских островов считает японский журналист и политолог Юкио Касияма. "Наша цель – только все четыре острова Южно-Курильской гряды", — призвал Токио японский журналист и политолог Юкио Касима.

По его мнению, в вопросе Курильских островов неприемлемы методы ведения обычной дипломатии – переговоры и взаимные уступки до достижения компромисса. Юкио Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity призывает Токио вернуться к принципиальным подходам и отказаться от принесшей сплошное разочарование идее о возврате двух островов, сообщает РИА Новости.

В "Синей книге по внешней политике" Япония уже заявила о своем суверенитете над островами, не помянув их конкретно при этом. Это вызвало жесткую реакцию со стороны России, которая не понравилась Юкио Касима. Он о жестких заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 21 мая заявил, что действия Токио противоречат достигнутой на высшем уровне договоренности, по которой обе страны должны прикладывать усилия к созданию благоприятной атмосферы в отношениях друг с другом, а также ведут к пересмотру итогов Второй мировой войны.

В статье японского журналиста раскритикована позиция Синдзо Абэ, который зациклился на Декларации 1956 года , в которой упоминается два острова Хабомаи и Шикотан, в то время как в Токийской декларации 1993 года, которую подписал первый президент России Борис Ельцин, речь идет о четырех островах — Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан. Но с началом 2019 года атмосфера в двусторонних отношениях резко изменилась.

Так в Токио с оскорблением восприняли открытие на Шикотане рыбоперерабатывающего завода.

Юкио Касима напомнил, что в 2024 году истекает срок нынешних президентских полномочий Владимира Путина. А Дума уже утвердила поправки к российской Конституции, запрещающие "отчуждение российских территорий" и ведение переговоров о таких отчуждениях. Хотя, отмечает японец, в конституционных поправках есть оговорка, что этот запрет не распространяется на случаи "ведения работы по демаркации границ" между государствами, совсем необязательно, что это будет распространяться на "северные территории".

Поэтому, считает Касима, для Японии настало время вернуться к ее изначальной позиции по "северным территориям", отсылая все к Симодскому трактату между Россией и Японией 1855 года, а также Санкт-Петербургскому договору о пограничной линии разграничения между Курильскими островами и Сахалином от 1875 года.

Юкио Касима обвиняет Россию в агрессии. "Хорошо известен тот факт, что в конце Второй мировой войны Россия, нарушив советско-яапонский пакт о нейтралитете, вторглась в пределы бывшей Маньчжурии. – пишет он. — Уже после капитуляции Японии, в период с 26 августа по 5 сентября советские войска "под шумок" оккупировали и все четыре острова Южно-Курильской гряды. И эта незаконная оккупация длится до сих пор".

Мнение читателей статьи в комментариях к ней разделилось.

"Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!" — написал hc850able.

"Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и все", — считает Geraosan Haruko.

" Дипломатией здесь ничего не добьешься. Китайско-российская граница тоже была установлена только после конфликта. Вопрос может решиться только с развалом России", — добавляет свой комментарий On3TE.

"Политикой Абэ ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически "северные острова" были японскими, но ведь там была война…", — добавил Terutomato.

"Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией!" — заметил mact.

" Понятно, что украденные вещи должны быть возвращены хозяину. Только как этого добиться на практике?" – вопрошает kensatoken.

" Хватит этого нытья: "Два острова, два острова!" Россия всегда только прибирает все к своим рукам! Пустая трата денег и времени! На Хоккайдо разместить ракетные дивизионы сил самообороны и американские военные базы!" – радикально призывает nori_fzr.

В то же время российская Госдума утвердила новую дату окончания Второй мировой войны. Это 3 сентября 1945 года.