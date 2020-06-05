Топ-10 крупнейших стран по добыче кобальта в мире

Кобальт находит широкое и разнообразное применение в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и медицине, что связано с замечательными свойствами этого металла и его сплавов.

Около 80% кобальта расходуется на получение сверхтвердых, жаропрочных, инструментальных и износостойких сплавов, а также постоянных магнитов. Эти сплавы находят применение в машиностроении, в авиационной технике, ракетостроении, электротехнической и атомной промышленности.

Ниже мы расскажем о 10 странах, лидирующих по добыче кобальта.

10. Конго

В Конго находятся крупные месторождения кобальта в мире, особенно в провинции Катанга. Запасы кобальта в стране оцениваются примерно в 3,4 миллиона тонн. Ежегодная добыча достигает 90 000 тонн.

9. Россия

Запасы кобальта в России оцениваются в 250 000 млн тонн. Основная добывающая активность сосредоточена в Республике Алтай. Ежегодная добыча составляет 5 900 тонн.

Российская компания Норникель является лидирующей российской компанией по добыче кобальта.

8. Куба

Большая часть запасов кобальта Кубы сосредоточено в районе Моа. Ежегодная добыча достигает 4 900 тонн кобальта. Общие запасы кобальта Кубы оцениваются в 500 000 тонн.

7. Австралия

Месторождение Маррин, которое принадлежит компании Glencore, является одним из крупнейших месторождений в Австралии. Glencore добывает кобальт как побочный продукт на никелевых месторождениях в Австралии. Ежегодная добыча достигает 4 700 тонн.

6. Филиппины

Ежегодная добыча кобальта в Филиппинах составляет 4 600 тонн. Крупнейшим месторождением является проект AdlayCagdianaoTandawa Project, который принадлежит компании CTP Construction and Mining.

Общие запасы кобальта на Филиппинах оцениваются в 280 000 млн тонн.

5. Канада

Ежегодная добыча кобальта в Канада составляет 3 800 тонн. Общие запасы кобальта в Канаде составляют 250 000 млн тонн, по этому показателю Канада занимает пятое место в мире.

Крупнейшие месторождения — Voisey’s Bay Mine, Sudbury Area Mine в провинции Онтарио, принадлежащее Glencore, а также Nunavik Mine в провинции Квебек .

4. Мадагаскар

Ежегодная добыча кобальта в Мадагаскаре достигает 3 500 тонн. Запасы кобальта в Мадагаскаре оцениваются в 140 000 млн тонн.

3. Папуа-Новая Гвинея

Ежегодная добыча кобальта в Папу-Новой Гвинее составляет 3 200 тонн. Общие запасы кобальта составляют 56 000 млн тонн. Крупнейшим месторождением является месторождение кобальта и никеля Раму, которое было открыто в 1962 году.

2. Китай

Второе место по добыче кобальта занимает Китай, ежегодная добыча которого достигает 3 100 тонн. Запасы Китая оцениваются в 80 000 млн тонн. Крупнейшее месторождение расположено в провинции Цинхай.

1. Марокко

Крупнейшей добывающей страной стал Марокко, ежегодная добыча которой достигает 2 300 тонн.

Основная добыча ведется на месторождении Bou-Azzer, принадлежащем компании Managem International. На этом месторождении работы ведутся с 1928 года. Общие запасы кобальта в Марокко оцениваются в 17 000 млн тонн.