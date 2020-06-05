10 самых дорогих фруктов в мире

Раньше люди могли есть только те фрукты, которые растут в их местности. Однако теперь, с развитием торговли, мы можем попробовать практически любой фрукт, который растет в другой части света.

Вопрос лишь в том, чтобы заплатить необходимую сумму — и любой фрукт окажется на вашем столе.

Ниже мы расскажем о самых дорогих фруктах в мире.

10. Груши в форме Будды

Один из китайских фермеров придумал выращивать груши в форме Будда – со скрещенными руками, в позе для медитации. Груши растут в специальных формочках, которые и создают фигуру Будды, когда груши достигают нужного размера.

Стоимость такой груши – $9.

9. Яблоки

Название Sekai Ichi переводится как "лучшие в мире". Эти яблоки впервые появились в Японии в 1974 году. По цвету и вкусу эти яблоки ничем не отличаются от остальных, а вот их вес и размер действительно впечатляют. Кроме того, перед продажей их моют в меде. Одно такое яблоко стоит $12.

8. Цитрус Dekopon

Цитрус Dekopon – это комбинация мандарина и апельсина. Впервые такой цитрус получили в 1972 году. Эти фрукты высоко ценятся за свой сладкий вкус. Многие эксперты даже считают их лучшими цитрусами в мире.

Эти цитрусы продаются в упаковках, в каждой из которых 6 цитрусов. Одна такая упаковка стоит $80.

7. Клубника Sembikiya Queen

Каждая из ягод клубники собирается индивидуально, она имеет правильный цвет и идеальную форму. Клубника продается в упаковках по 12 штук, каждая упаковка стоит $85.

6. Квадратный арбуз

Вы когда-нибудь видели квадратный арбуз? Такой арбуз стоит $800.

Идея создания квадратного арбуза появились в Японии в 2014 году, однако вы можете купить такой арбуз в любой стране мира.

5. Ананасы из "Затерянных садов Хелигана"

"Затерянные сады Хелигана" в Корнуолле, Великобритания, – это место, где выращивают ананасы. Это единственные ананасы, которые выращиваются в Европе. Выращивание требует больших усилий и много времени, поэтому такие ананасы стоят $1 500.

4. Манго Taiyo no Tamago

Стоимость одного такого манго – $3 тысячи.

Это редкий вид манго, который обладает сладким вкусом и требует особого внимания при выращивании.

Ежегодно первый урожай манго продается на аукционе. Рекордная сумма составила $3 тысячи.

3. Рубиновый римский виноград

Япония и в этот раз стала создательницей необычных фруктов, стоимость которых достигает $8 400.Этот виноград выращивается начиная с 2008 года. Это самый дорогой виноград, который можно купить в мире. Ягоды этого винограда очень крупные – каждая размером с мячик для пинг-понга.

2. Арбуз Денсуке

Этот сорт арбуза имеет темную кожуру, а его вес доходит до 11 килограммов. Однако этот арбуз слаще привычных сортов. Каждый год выращивается всего 10 тысяч таких арбузов, каждый из которых стоит $6 100.

1. Дыня Yubari

Эта дыня – гибрид двух других сортов дыни, которые выращиваются на острове Хоккайдо. Стоимость такой дыни — $30 тысяч.