Помпео призывает биржи во всем мире ужесточить правила для китайских компаний

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение американской биржи Nasdaq ужесточить правила листинга для китайских компаний должно стать примером для бирж по всему миру, сообщает Reuters.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа привержена обеспечению того, чтобы все американские предприятия и инвесторы могли работать на равных условиях с остальным миром, — говорится в заявлении Помпео. — Я приветствую требование Nasdaq о том, чтобы аудиторские фирмы обеспечили соблюдение всеми зарегистрированными компаниями международных стандартов отчетности и инспекций".

По его словам, решение Nasdaq "особенно важно, учитывая распространенность мошеннических методов ведения бухгалтерской отчетности в китайских компаниях".

"Американские инвесторы не должны подвергаться скрытым и неоправданным рискам, связанным с компаниями, которые не соблюдают те же правила, что и американские фирмы, — заявил Помпео в четверг. — Действия Nasdaq должны послужить образцом для других бирж в США и во всем мире".

Напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира обострилась на фоне пандемии коронавируса. Дополнительным источником противоречий стала политика Пекина в отношении Гонконга.

В мае президент США запретил главному федеральному правительственному пенсионному фонду инвестировать в китайские компании, которые, по мнению его администрации, представляют угрозу для нацбезопасности страны.