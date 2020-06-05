"Газпром" начал пусконаладку завода СПГ на КС "Портовая" под Выборгом

Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 1,5 млн тонн в год в районе КС "Портовая" находится в завершающей стадии, сообщает "Газпром".

На заводе устанавливают системы АСУТП, проводят пусконаладочные работы вхолостую, идет подготовка к захолаживанию системы и опробованию оборудования.

Компания "Газпромнефть Марин Бункер" осуществляет первый в России проект использования судна-бункеровщика СПГ, источником газа для которого станет завод на КС "Портовая". Ввод судна-бункеровщика в строй намечен на 2021 г.

Завод СПГ строят на северо-восточном побережье Финского залива, в 60 км от Выборга. СПГ предназначен для резервного газоснабжения Калининградской области и СПГ-портфеля "Газпрома".

Завод включает две линии сжижения, хранение СПГ в наземном резервуаре (42 тыс. куб. м) и плавучем хранилище на морском терминале (135 тыс. куб. м). Предусмотрена возможность отгрузки СПГ на суда-газовозы, суда-бункеровщики и автотранспорт.

Завод строит "НИПИ НГ "Петон", стоимость контракта — 127 млрд руб. на условиях "под ключ". Предприятие введут в строй в 2020 г.