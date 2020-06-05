Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,74-68,86 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 78,19 рубля — это на 19,25 копейки ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 28,65 копейки до 73,02 рубля.

Нефть дорожает в пятницу в ожидании встречи ОПЕК+, на которой крупнейшие производители обсудят вопрос о продлении рекордного сокращения добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 1% и составила $40,39 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,6% до $37,63 за баррель.