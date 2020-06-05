В Москве от COVID-19 вылечились более 97 тысяч человек

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве продолжает увеличиваться. Еще 2643 пациента за последние выписались из московских стационаров. Таким образом общее число выздоровевших превысило 97 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Москвичи, вылечившиеся от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Ее применяют при лечении пациентов с тяжелым течением болезни. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний, без ВИЧ и гепатитов В и С.

Всего в Москве выявлено почти 190 тысяч заболевших коронавирусом, 2749 пациентов скончались. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что масочный режим в городе сохранится до начала массовой вакцинации. Она может начаться в октябре или в феврале.