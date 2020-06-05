Прибыль "Татнефти" по МСФО упала в I квартале до 25,2 миллиарда рублей

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО упала в I квартале до 25,2 миллиарда руб. Выручка снизилась до 198,3 миллиарда руб. против 227,3 миллиарда руб. в I квартале 2019 года. Показатель EBITDA уменьшился в 2,3 раза до 37,7 миллиарда руб.

Свободный денежный поток вырос на 17,9% в годовом выражении до 48,8 миллиарда руб.

В I квартале "Татнефть" поставила за рубеж почти 52% всей проданной нефти против 53% в I квартале 2019 года. Порядка 84% нефти поставлено по трубопроводу "Дружба", в основном в Польшу. Около 1% экспортной нефти отгружено через Новороссийск, 15% — через российские порты Балтийского моря, в основном через Приморск.

"Татнефть" в I квартале экспортировала 1,676 миллиона тонн нефтепродуктов (включая 35 тысяч тонн приобретенных нефтепродуктов) против 1,043 миллиона тонн в I квартале 2019 года (включая 29 тысяч тонн приобретенных нефтепродуктов).