Британка похудела на 76 кило, но рекорд россиянки не перебила

Британке из графства Кент удалось похудеть на 76 килограммов. Разумеется, произошло это благодаря операции на желудок: хирурги сократили его на 80 процентов. В итоге женщина, которая пять лет назад весила 140 килограммов, похудела до 64-х.

Однако, как знают многие, кто когда-либо пытался похудеть, мало сбросить вес – надо его удержать. У британки оказалось достаточно силы воли, чтобы свой новый вес удержать: после выписки из больницы она вступила в местный беговой клуб, начала регулярно выходить на пробежки и даже пробежала несколько полумарафонов, передает РИА Новости.

Однако ее результаты не столь впечатляющие, как у известного российского актера Александра Семчева, который с 200 кило похудел на центнер. Причем, как рассказал артист, ему удалось обойтись без резекции желудка. Артист уверяет, что столь впечатляющих результатов он добился благодаря мощной мотивации и правильному питанию.

Самый же известный в России случай недавнего времени – это похудение 56-летней Любови Нурдиновой из Тюмени. Она весила 350 килограммов и 18 лет не выходила из дома, но благодаря помощи медиков женщине удалось избавиться от 200 лишних килограммов.

За ее судьбой пристально следит телеканал "Россия 1", ей было посвящено несколько программ Андрея Малахова "Прямой эфир".



В одной из недавних передач врач Казбек Аутлев, который ведет пациентку, не исключил, со временем она станет весить даже меньше ста килограммов.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников предостерег желающих похудеть от лечебного голодания. Он пояснил: раньше его практиковали, чтобы помочь пациентам с сильно избыточным весом сохранить жизнь, но делалось это в клиниках и под наблюдением врачей.

Однако после того, как медики научились делать операции по сокращению желудка, и при соблюдении правильного режима питания и физической активности голодание Мясников не рекомендует никому.