Кому пандемия помогает заработать: выручка Slack превысила $200 миллионов

Выручка американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies Inc. выросла в I квартале нового финансового года до $201,66 миллиона благодаря массовому переходу сотрудников по всему миру на удаленную работу из-за пандемии коронавируса.

Однако компания получила убыток в размере $74,427 миллиона ($0,13 на акцию) против $31,881 миллиона ($0,26 на акцию) в I квартале прошлого финансового года. Убыток вырос, поскольку растут расходы по расширению бизнеса. Операционные расходы увеличились на 63% до $252,199 миллиона, сообщает компания.

Slack Technologies старается ускорить введение новых платформ обмена сообщениями на основе созданных каналов.

Компания ожидает, что выручка по итогам финансового года составит $855-870 миллионов, убыток — $0,17-0,19 на акцию.

Приложение Slack запущено в 2013 году, компания работает с 2009 года. С начала года капитализация компании выросла на 68,8%.