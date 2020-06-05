Ifo: половина немецких компаний отложили инвестиции в мае

Половина компаний в Германии в мае отложили инвестиции, а 28% полностью отменили инвестиционные проекты на фоне пандемии коронавируса, как показал опрос, проведенный экономическим институтом Ifo.

В апреле эти показатели составляли 46% и 22% соответственно.

Особенно пострадали производственные компании: 64% отложили инвестиционные проекты в мае.

"Это тревожные цифры для долгосрочного развития экономики", — отметил экономист института Ifo Клаус Вольрабе.

В I квартале 2020 года крупнейшая экономика Европы вошла в рецессию в результате резкого снижения капиталовложений, частного потребления и экспорта. ВВП Германии сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, максимальными темпами с 2009 года.

В апреле промышленные предприятия Германии зафиксировали максимальное сокращение заказов с начала сбора данных в 1991 году, поскольку пандемия COVID-19 и меры по борьбе с ней подорвали глобальную деловую активность и ударили по спросу.