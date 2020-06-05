В поселке Новый Городок ликвидирован пожар в здании бывшего профилактория

В поселке Новый Городок вблизи города Белово Кемеровской области ликвидирован пожар в здании бывшего профилактория. Огонь в бесхозной постройке вспыхнул накануне вечером, 4 июня, уточняет ГТРК "Кузбасс".

К моменту пожарных расчетов здание охватило открытое пламя. В тушении было задействовано четыре отделения. В результате примерно через час открытый огонь был потушен. О пострадавших ничего не сообщается.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, сейчас эксперты выясняют детали происшествия.