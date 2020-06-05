В Кувандыке наградили полицейского, нашедшего трехлетнего ребенка

В Оренбургской области глава УМВД по региону наградил полицейского, обнаружившего пропавшего в Кувандыке ребенка. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург".

Напомним, 3-летний мальчик по имени Ярослав исчез 1 июня. Из дома он вышел самовольно. В оперативно-поисковых мероприятиях задействовали около 100 полицейских, сотрудников МЧС, Следственного комитета, волонтеров и местных жителей.

Как выяснилось, пропавший мальчик находился на берегу реки в двух километрах от дома. Его нашел сотрудник полиции Артем Бакаев. Он заметил маленькие следы в лесном массиве, куда не могло проехать транспортное средство. На крик никто не отозвался, но сержант продолжил идти по следам и вскоре обнаружил ребенка.