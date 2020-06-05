"Яндекс" позволил смотреть видео вместе, не находясь рядом

Возможность синхронного просмотра видеороликов, сериалов и фильмов несколькими пользователями одновременно с разных устройств реализовала платформа "Яндекс.Видео". Об этом говорится в сообщении пресс-службы поисковика.

Для "киновечера на удаленке" подходят видео, сопровождающиеся отметкой "Смотрите с друзьями". Нажав на нее, пользователь попадает на страницу просмотра, куда, отправив ссылку, можно пригласить других. Найти поддерживающий новую функцию контент можно, просто введя в поисковую строку "Яндекса" или "Яндекс.Видео" запрос "смотрим вместе".

Интерфейс коллективного видеопросмотра (скриншот выше можно увеличить, нажав на него) включает чат, где можно обсуждать увиденное в реальном времени. Когда кто-то хочет сделать паузу, нужно попросить организатора просмотра - управление воспроизведением есть только у него.

"Смотреть вместе" можно любые ролики из Яндекс.Эфира и несколько тысяч фильмов и сериалов из библиотеки сервиса "КиноПоиск HD". Некоторые из них можно смотреть, только оформив подписку или внеся разовую плату. Чтобы продвинуть новую функцию, по промокоду SMOTRIMVMESTE "КиноПоиск" дарит 45 дней подписки всем, кто пока ее не оформлял.