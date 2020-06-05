Разлив топлива в Норильске локализован

В Норильске локализован разлив нефтепродуктов. Пресс-служба МЧС заявил, что после аварии на ТЭЦ-3 собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов. При сборе дизтоплива используются мотопомпы и другая техника. Планируется увеличить группировку спасателей на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации до 500 человек. Они будут работать в регионе до полной ликвидации последствий аварии.

В Норильск летят еще пять бригад "Транснефти", сообщает телеканал "Россия 24". Уже прибывшие специалисты собирают топливо с поверхности реки. До конца недели в северный город прибудут 80 сотрудников компании, у них с собой необходимое оборудование. Среди него в том числе 1,5 километра боновых заграждений, емкости для сбора топлива объемом до 100 кубометров, а также 15 нефтесборщиков. Жить бригадам предстоит в палатках — люди везут их вместе с печками и спальными мешками.

Сейчас уже завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1 километр 150 метров. Семь боновых заграждений установлены в трех километрах выше по течению от устья реки Амбарной, еще две линии дополнительных боновых заграждений развернуты у выхода реки Пясина из озера Пясино.

Из разлива удалось откачать почти 300 тонн топлива, сорбентами обработана площадь в 4,6 тысяч квадратных метров, утилизировано более 26 тонн нефтепродуктов. С места загрязнения в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более трех тысяч тонн грунта.

При просадке грунта 29 мая под бетонной площадкой резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании вылилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Они разлились по территории 180 тысяч квадратных метров, а также попали в реки. Это нанесло значительный ущерб окружающей среде. На восстановление природы после аварии понадобится не менее 10 лет.