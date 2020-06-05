Олег Матыцин выступил за привлечение в спорт внебюджетных денег

Министр спорта России Олег Матыцин высказался необходимости внебюджетного финансирования спортивной отрасли. Для этого глава минспорта предложил создать специальный орган.

"Стоит задуматься о финансировании в спортивной отрасли из внебюджетных средств. Для консолидации деятельности в области привлечения внебюджетных источников целесообразно создать бюро спортивных инвестиций", — приводит слова Матыцина РИА Новости.

"Бюро спортивных инвестиций должно стать единой коммуникационной платформой для различных спортивных организаций и национальных федераций. А также маркетинговых агентств, телекомпаний, медийных и бизнес-структур, осуществляющих партнерскую и спонсорскую деятельность", — пояснил министр спорта.